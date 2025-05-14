Обираємо найкращий стилус для iPad: що рекомендують експерти
Готуємося до літа — у тому числі, це може означати і "шукаємо гарний стилус", адже стилус є незамінною річчю для поїздок і подорожей. Експерти протестували різні варіанти і склали свій топ-5 стилусів 2025 року.
Про це пише zdnet.com.
Рейтинг стилусів для iPad, природно, відкривають гаджети від Apple — Apple Pencil 2 покоління і Apple Pencil Pro.
Apple Pencil 2 покоління
Він був створений спеціально для iPad на основі моделі першого покоління. Стилус кріпиться до бічної сторони iPad Pro, заряджається бездротовим способом і вмикає функцію подвійного торкання, яку можна налаштувати для перемикання між олівцем і ластиком або відображення палітр кольорів.
Дуже сенсорний, має чутливість до нахилу і технологію ігнорування долонь, тому екран розпізнає тільки Apple Pencil (а не вашу руку або палець).
Плюси:
- Є магнітне кріплення до iPad Pro і iPad Air для бездротової зарядки.
- Інтуїтивно зрозуміла сенсорна поверхня, що підтримує подвійне натискання і чутливість до тиску.
- Технологія ігнорування долоні.
Мінуси:
- Висока ціна.
- Обмежена сумісність з iPad.
Apple Pencil Pro
У травні 2024 року Apple представила нову лінійку моделей iPad Air і Pro M3 і M4. Разом із новітніми планшетами випустили і Apple Pencil Pro. Цей модернізований стилус має розширені функції, як-от стиснення, бочкоподібне обертання і тактильний зворотний зв'язок, щоб зробити нотатки і створення художніх шедеврів більш інтуїтивними. Apple Pencil Pro заряджається без дротів і був розроблений для роботи з новітнім iPad Pro.
Плюси:
- Є підтримка функції "Знайти мій пристрій".
- Жест стиснення.
- Функція подвійного натискання.
- Використовує нові чипи та оновлене програмне забезпечення.
Мінуси:
- Сумісність тільки з більшістю моделей iPad Air і Pro.
- Висока ціна.
Adonit Note+2
Його називають найкращою альтернативою топовому Apple Pencil 2-го покоління. Експерти відзначають його точність і сенсорність, а також плавність запису. Він має магнітне кріплення і постачається з трьома змінними наконечниками — залежно від того, малюєте ви, пишете чи робите начерки.
Плюси:
- Чутливість до тиску і розпізнавання долоні.
- Настроювані поєднання клавіш.
Мінуси:
- Чутливість до натискання працює тільки в певних застосунках.
Jamjake
Це найкращий бюджетний стилус для iPad, причому набагато демократичніший щодо ціни порівняно з Apple Pencil. 1,5-міліметровий наконечник пера дає змогу легко і точно малювати без затримок і ковзання, а технологія відхилення долоні забезпечує більш природне відчуття рукописного введення.
Термін служби батареї стилуса становить до 20 годин за повної зарядки, а для економії заряду батареї він автоматично переходить у сплячий режим після п'яти хвилин бездіяльності.
Плюси:
- Більш бюджетний варіант, ніж Apple Pencil.
- Швидко заряджається і довго тримає заряд.
Мінуси:
- Немає чутливості до тиску.
- Краще використовувати захисне скло, а не просто екран.
Logitech Crayon
Хоча цей стилус не виготовлений Apple, Logitech Crayon створено з використанням технології Apple Pencil і його можна використовувати із сотнями застосунків, підтримуваних Apple Pencil. Це єдиний стилус не від Apple, що має знак схвалення Apple (і навіть продається на сайті Apple).
Плюси:
- Технологія нахилу для товстіших ліній під час малювання.
- Зручний форм-фактор.
- Технологія Apple Pencil без високої ціни Apple Pencil.
Мінуси:
- Час роботи батареї не дуже великий.
- Немає чутливості до тиску.
Раніше було названо найкращі смартфони з підтримкою стилуса у 2025 році. Причому топ-5 був представлений широким спектром девайсів — від флагманських Galaxy S25 Ultra від Samsung до більш доступних гаджетів від Motorola.