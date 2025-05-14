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Діджитал

Обираємо найкращий стилус для iPad: що рекомендують експерти

стилус для iPad
Фото: Фото из открытых источников | стилус Apple Pencil

Готуємося до літа — у тому числі, це може означати і "шукаємо гарний стилус", адже стилус є незамінною річчю для поїздок і подорожей. Експерти протестували різні варіанти і склали свій топ-5 стилусів 2025 року.

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Про це пише zdnet.com.

Рейтинг стилусів для iPad, природно, відкривають гаджети від Apple — Apple Pencil 2 покоління і Apple Pencil Pro.

Apple Pencil 2 покоління

Він був створений спеціально для iPad на основі моделі першого покоління. Стилус кріпиться до бічної сторони iPad Pro, заряджається бездротовим способом і вмикає функцію подвійного торкання, яку можна налаштувати для перемикання між олівцем і ластиком або відображення палітр кольорів.

Дуже сенсорний, має чутливість до нахилу і технологію ігнорування долонь, тому екран розпізнає тільки Apple Pencil (а не вашу руку або палець).

Плюси:

  • Є магнітне кріплення до iPad Pro і iPad Air для бездротової зарядки.
  • Інтуїтивно зрозуміла сенсорна поверхня, що підтримує подвійне натискання і чутливість до тиску.
  • Технологія ігнорування долоні.

Мінуси:

  • Висока ціна.
  • Обмежена сумісність з iPad.
стилус для iPad Fullscreen
Apple Pencil 2 покоління
Фото: zdnet.com

Apple Pencil Pro

У травні 2024 року Apple представила нову лінійку моделей iPad Air і Pro M3 і M4. Разом із новітніми планшетами випустили і Apple Pencil Pro. Цей модернізований стилус має розширені функції, як-от стиснення, бочкоподібне обертання і тактильний зворотний зв'язок, щоб зробити нотатки і створення художніх шедеврів більш інтуїтивними. Apple Pencil Pro заряджається без дротів і був розроблений для роботи з новітнім iPad Pro.

Плюси:

  • Є підтримка функції "Знайти мій пристрій".
  • Жест стиснення.
  • Функція подвійного натискання.
  • Використовує нові чипи та оновлене програмне забезпечення.

Мінуси:

  • Сумісність тільки з більшістю моделей iPad Air і Pro.
  • Висока ціна.
стилус для iPad Fullscreen
Apple Pencil Pro

Adonit Note+2

Його називають найкращою альтернативою топовому Apple Pencil 2-го покоління. Експерти відзначають його точність і сенсорність, а також плавність запису. Він має магнітне кріплення і постачається з трьома змінними наконечниками — залежно від того, малюєте ви, пишете чи робите начерки.

Плюси:

  • Чутливість до тиску і розпізнавання долоні.
  • Настроювані поєднання клавіш.

Мінуси:

  • Чутливість до натискання працює тільки в певних застосунках.
стилус для iPad Fullscreen
Adonit Note+2

Jamjake

Це найкращий бюджетний стилус для iPad, причому набагато демократичніший щодо ціни порівняно з Apple Pencil. 1,5-міліметровий наконечник пера дає змогу легко і точно малювати без затримок і ковзання, а технологія відхилення долоні забезпечує більш природне відчуття рукописного введення.

Термін служби батареї стилуса становить до 20 годин за повної зарядки, а для економії заряду батареї він автоматично переходить у сплячий режим після п'яти хвилин бездіяльності.

Плюси:

  • Більш бюджетний варіант, ніж Apple Pencil.
  • Швидко заряджається і довго тримає заряд.

Мінуси:

  • Немає чутливості до тиску.
  • Краще використовувати захисне скло, а не просто екран.
стилус для iPad Fullscreen
стилус Jamjake

Logitech Crayon

Хоча цей стилус не виготовлений Apple, Logitech Crayon створено з використанням технології Apple Pencil і його можна використовувати із сотнями застосунків, підтримуваних Apple Pencil. Це єдиний стилус не від Apple, що має знак схвалення Apple (і навіть продається на сайті Apple).

Плюси:

  • Технологія нахилу для товстіших ліній під час малювання.
  • Зручний форм-фактор.
  • Технологія Apple Pencil без високої ціни Apple Pencil.

Мінуси:

  • Час роботи батареї не дуже великий.
  • Немає чутливості до тиску.
стилус для iPad Fullscreen
стилус Logitech Crayon
Фото: zdnet.com

Раніше було названо найкращі смартфони з підтримкою стилуса у 2025 році. Причому топ-5 був представлений широким спектром девайсів — від флагманських Galaxy S25 Ultra від Samsung до більш доступних гаджетів від Motorola.