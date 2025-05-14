Обираємо найкращий стилус для iPad: що рекомендують експерти

Готуємося до літа — у тому числі, це може означати і "шукаємо гарний стилус", адже стилус є незамінною річчю для поїздок і подорожей. Експерти протестували різні варіанти і склали свій топ-5 стилусів 2025 року.

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Про це пише zdnet.com.

Рейтинг стилусів для iPad, природно, відкривають гаджети від Apple — Apple Pencil 2 покоління і Apple Pencil Pro.

Apple Pencil 2 покоління

Він був створений спеціально для iPad на основі моделі першого покоління. Стилус кріпиться до бічної сторони iPad Pro, заряджається бездротовим способом і вмикає функцію подвійного торкання, яку можна налаштувати для перемикання між олівцем і ластиком або відображення палітр кольорів.

Дуже сенсорний, має чутливість до нахилу і технологію ігнорування долонь, тому екран розпізнає тільки Apple Pencil (а не вашу руку або палець).

Плюси:

Є магнітне кріплення до iPad Pro і iPad Air для бездротової зарядки.

Інтуїтивно зрозуміла сенсорна поверхня, що підтримує подвійне натискання і чутливість до тиску.

Технологія ігнорування долоні.

Мінуси:

Висока ціна.

Обмежена сумісність з iPad.

Apple Pencil 2 покоління Фото: zdnet.com

Apple Pencil Pro

У травні 2024 року Apple представила нову лінійку моделей iPad Air і Pro M3 і M4. Разом із новітніми планшетами випустили і Apple Pencil Pro. Цей модернізований стилус має розширені функції, як-от стиснення, бочкоподібне обертання і тактильний зворотний зв'язок, щоб зробити нотатки і створення художніх шедеврів більш інтуїтивними. Apple Pencil Pro заряджається без дротів і був розроблений для роботи з новітнім iPad Pro.

Плюси:

Є підтримка функції "Знайти мій пристрій".

Жест стиснення.

Функція подвійного натискання.

Використовує нові чипи та оновлене програмне забезпечення.

Мінуси:

Сумісність тільки з більшістю моделей iPad Air і Pro.

Висока ціна.

Apple Pencil Pro

Adonit Note+2

Його називають найкращою альтернативою топовому Apple Pencil 2-го покоління. Експерти відзначають його точність і сенсорність, а також плавність запису. Він має магнітне кріплення і постачається з трьома змінними наконечниками — залежно від того, малюєте ви, пишете чи робите начерки.

Плюси:

Чутливість до тиску і розпізнавання долоні.

Настроювані поєднання клавіш.

Мінуси:

Чутливість до натискання працює тільки в певних застосунках.

Adonit Note+2

Jamjake

Це найкращий бюджетний стилус для iPad, причому набагато демократичніший щодо ціни порівняно з Apple Pencil. 1,5-міліметровий наконечник пера дає змогу легко і точно малювати без затримок і ковзання, а технологія відхилення долоні забезпечує більш природне відчуття рукописного введення.

Термін служби батареї стилуса становить до 20 годин за повної зарядки, а для економії заряду батареї він автоматично переходить у сплячий режим після п'яти хвилин бездіяльності.

Плюси:

Більш бюджетний варіант, ніж Apple Pencil.

Швидко заряджається і довго тримає заряд.

Мінуси:

Немає чутливості до тиску.

Краще використовувати захисне скло, а не просто екран.

стилус Jamjake

Logitech Crayon

Хоча цей стилус не виготовлений Apple, Logitech Crayon створено з використанням технології Apple Pencil і його можна використовувати із сотнями застосунків, підтримуваних Apple Pencil. Це єдиний стилус не від Apple, що має знак схвалення Apple (і навіть продається на сайті Apple).

Плюси:

Технологія нахилу для товстіших ліній під час малювання.

Зручний форм-фактор.

Технологія Apple Pencil без високої ціни Apple Pencil.

Мінуси:

Час роботи батареї не дуже великий.

Немає чутливості до тиску.

стилус Logitech Crayon Фото: zdnet.com

Раніше було названо найкращі смартфони з підтримкою стилуса у 2025 році. Причому топ-5 був представлений широким спектром девайсів — від флагманських Galaxy S25 Ultra від Samsung до більш доступних гаджетів від Motorola.