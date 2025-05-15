Китайцы могли шпионить за США с помощью солнечных батарей: как им это удалось

Американские чиновники пересматривают риски безопасности, связанные с компонентами китайского производства, после обнаружения скрытых устройств связи внутри некоторых солнечных инверторов.

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Об этом пишет interestingengineering.com

Инверторы, о которых идет речь, были подключены к национальной сети и соединяли солнечные панели, ветряные турбины и аккумуляторы. В основном такие инверторы производятся в Китае.

Хотя американские коммунальные службы и предназначены для удаленного обновления, они обычно устанавливают брандмауэры для предотвращения несанкционированного доступа. Но специалисты обнаружили модули связи, в частности сотовые радиостанции, которые не были указаны в официальной документации и которые могут создавать бэкдоры, способные обходить уровни безопасности.

Эксперты предупреждают, что недокументированное оборудование может обойти установленные брандмауэры.

Мошенническое оборудование позволяет задействовать альтернативные каналы связи, которые можно использовать для удаленного управления или отключения энергосистем. По словам специалистов, это фактически означает, что существует встроенный способ физического уничтожения сети.

Также эксперты предупредили, что дистанционное отключение или изменение настроек инверторов может дестабилизировать электросети или привести к отключениям электроэнергии.

Министерство энергетики США признало наличие проблемы, заявив, что работает над повышением прозрачности в отношении импортируемых технологий.

Вездесущая китайская продукция

Как отмечает издание, на мировом рынке инверторов лидируют три китайские компании – Huawei, Sungrow и Ginlong Solis. Например, н долю Huawei пришлось 29% мировых поставок в 2022 году. И хотя формально компания ушла с рынка инверторов в США, она продолжает осуществлять масштабные поставки в другие страны.

"Доминирование Китая становится все более серьезной проблемой из-за растущей мощности возобновляемых источников энергии в западных сетях и возросшей вероятности длительной и серьезной конфронтации между Китаем и Западом", — отметил генеральный директор немецкой компании-разработчика солнечной энергии 1Komma5 Филипп Шредер.

Новые правила безопасности

Соединенные Штаты начали действовать. Ранее в этом году Сенат представил законопроект о выходе из зависимости от иностранных аккумуляторов. Документ предусматривает запрет Министерству внутренней безопасности закупать батареи у шести китайских компаний к 2027 году.

"Угроза, с которой мы сталкиваемся со стороны Коммунистической партии Китая, реальна и растет", — заявил конгрессмен от штата Техас Август Пфлюгер.

Ранее Фокус писал, что китайская солнечная батарея заработала с эффективностью почти 35%. Такого эффекта помог достичь двухтерминальный кристаллический кремний-перовскитный тандемный солнечный элемент, разработанный компанией Longi.

Также стало известно, что квантовые батареи могут значительно повысить эффективность солнечных элементов, позволяя им гораздо быстрее захватывать и хранить солнечную энергию. Они могут способствовать и созданию более эффективных и мощных электронных устройств.