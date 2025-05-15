Китайці могли шпигувати за США за допомогою сонячних батарей: як їм це вдалося

Американські чиновники переглядають ризики безпеки, пов'язані з компонентами китайського виробництва, після виявлення прихованих пристроїв зв'язку всередині деяких сонячних інверторів.

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Про це пише interestingengineering.com

Інвертори, про які йдеться, були під'єднані до національної мережі і з'єднували сонячні панелі, вітряні турбіни та акумулятори. Здебільшого такі інвертори виробляються в Китаї.

Хоча американські комунальні служби і призначені для віддаленого оновлення, вони зазвичай встановлюють брандмауери для запобігання несанкціонованому доступу. Але фахівці виявили модулі зв'язку, зокрема стільникові радіостанції, які не були вказані в офіційній документації і які можуть створювати бекдори, здатні обходити рівні безпеки.

Експерти попереджають, що недокументоване обладнання може обійти встановлені брандмауери.

Шахрайське обладнання дає змогу задіяти альтернативні канали зв'язку, які можна використати для віддаленого управління або відключення енергосистем. За словами фахівців, це фактично означає, що існує вбудований спосіб фізичного знищення мережі.

Також експерти попередили, що дистанційне вимкнення або зміна налаштувань інверторів може дестабілізувати електромережі або призвести до відключень електроенергії.

Міністерство енергетики США визнало наявність проблеми, заявивши, що працює над підвищенням прозорості щодо імпортованих технологій.

Всюдисуща китайська продукція

Як зазначає видання, на світовому ринку інверторів лідирують три китайські компанії — Huawei, Sungrow і Ginlong Solis. Наприклад, на частку Huawei припадало 29% світових поставок у 2022 році. І хоча формально компанія пішла з ринку інверторів у США, вона продовжує здійснювати масштабні поставки в інші країни.

"Домінування Китаю стає дедалі серйознішою проблемою через зростаючу потужність поновлюваних джерел енергії в західних мережах і зростаючу ймовірність тривалої та серйозної конфронтації між Китаєм і Заходом", — зазначив генеральний директор німецької компанії-розробника сонячної енергії 1Komma5 Філіп Шредер.

Нові правила безпеки

Сполучені Штати почали діяти. Раніше цього року Сенат представив законопроєкт про вихід із залежності від іноземних акумуляторів. Документ передбачає заборону Міністерству внутрішньої безпеки закуповувати батареї у шести китайських компаній до 2027 року.

"Загроза, з якою ми стикаємося з боку Комуністичної партії Китаю, є реальною і зростає", — заявив конгресмен від штату Техас Август Пфлюгер.

Раніше Фокус писав, що китайська сонячна батарея запрацювала з ефективністю майже 35%. Такого ефекту допоміг досягти двотермінальний кристалічний кремній-перовскітний тандемний сонячний елемент, розроблений компанією Longi.

Також стало відомо, що квантові батареї можуть значно підвищити ефективність сонячних елементів, даючи їм змогу набагато швидше захоплювати і зберігати сонячну енергію. Вони можуть сприяти й створенню більш ефективних і потужних електронних пристроїв.