Нацелились на космос: китайцы запускают на орбиту мощный суперкомпьютер

Китай собирается построить первый в мире суперкомпьютер на орбите. В рамках этой программы Пекин уже запустил в космос новые спутники, оснащенные интеллектуальными вычислительными системами и каналами связи.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

На этой неделе в космос полетели 12 китайских спутников, входящих в состав космической трехкомпонентной вычислительной группировки. Для выполнения миссии задействовали ракету Long March 2D, запущенную с космодрома Цзюцюань.

Как утверждают китайские исследователи, группировка может включать тысячи спутников с общей вычислительной мощностью 1000 пета-операций в секунду (POPS).

Обработка данных на орбите

Китайские спутники будет выполнять обработку данных в реальном времени на орбите. Ученые рассчитывают, что это поможет в решении проблемы эффективности в традиционных спутниковых системах и ускорить интеграцию искусственного интеллекта в космические приложения.

Проект совместно реализуют научно-исследовательский институт Zhejiang Lab и его международные партнеры.

Вычисления в космосе

В отчетах говорилось, что первые спутники, которые обеспечивают совокупную вычислительную мощность 5 POPS и 30 терабайт емкости хранения, способны выполнять вычисления на орбите в космосе.

Один спутник также нес рентгеновский поляризационный детектор, разработанный Университетом Гуанси и Национальными астрономическими обсерваториями Китайской академии наук, который будет использоваться для изучения гамма-всплесков. Zhejiang Lab заявила, что планирует сотрудничать с партнерами для развертывания группы из более чем 50 вычислительных спутников в этом году.

Ожидается, что этот шаг ознаменует начало использования космических облачных вычислений как новой возможности. Тут важно отметить, что проект реализуется на фоне нарастающей конкуренции Китая с США – в том числе, и в космической отрасли. Пекин стремится выйти в лидеры и потеснить американских и европейских исследователей, которых он считает своими соперниками.

Ранее Фокус писал, что с помощью квантового компьютера учёные впервые в истории успешно добились подлинно случайной генерации чисел. Это достижение может оказаться полезным, в том числе, в криптографии и в обучении искусственного интеллекта.

Также стало известно, что квантовый компьютер Advantage2 за 20 минут выполнил работу, на которую обычным компьютерам потребовался бы миллион лет.