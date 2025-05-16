Націлилися на космос: китайці запускають на орбіту потужний суперкомп'ютер

Китай збирається побудувати перший у світі суперкомп'ютер на орбіті. У рамках цієї програми Пекін уже запустив у космос нові супутники, оснащені інтелектуальними обчислювальними системами і каналами зв'язку.

Related video

Про це повідомляє interestingengineering.com.

Цього тижня в космос полетіли 12 китайських супутників, що входять до складу космічного трикомпонентного обчислювального угруповання. Для виконання місії задіяли ракету Long March 2D, запущену з космодрому Цзюцюань.

Як стверджують китайські дослідники, угруповання може включати тисячі супутників із загальною обчислювальною потужністю 1000 пета-операцій на секунду (POPS).

Обробка даних на орбіті

Китайські супутники будуть виконувати обробку даних у реальному часі на орбіті. Вчені розраховують, що це допоможе у розв'язанні проблеми ефективності в традиційних супутникових системах і прискорить інтеграцію штучного інтелекту в космічні застосунки.

Проєкт спільно реалізують науково-дослідний інститут Zhejiang Lab і його міжнародні партнери.

Обчислення в космосі

У звітах йшлося про те, що перші супутники, які забезпечують сукупну обчислювальну потужність 5 POPS і 30 терабайт ємності зберігання, здатні виконувати обчислення на орбіті в космосі.

Один супутник також ніс рентгенівський поляризаційний детектор, розроблений Університетом Гуансі та Національними астрономічними обсерваторіями Китайської академії наук, який буде використовуватися для вивчення гамма-сплесків. Zhejiang Lab заявила, що планує співпрацювати з партнерами для розгортання групи з понад 50 обчислювальних супутників цього року.

Очікується, що цей крок ознаменує початок використання космічних хмарних обчислень як нової можливості. Тут важливо зазначити, що проєкт реалізується на тлі зростаючої конкуренції Китаю зі США — зокрема, і в космічній галузі. Пекін прагне вийти в лідери і потіснити американських і європейських дослідників, яких він вважає за своїх суперників.

Раніше Фокус писав, що за допомогою квантового комп'ютера вчені вперше в історії успішно домоглися справді випадкової генерації чисел. Це досягнення може виявитися корисним, зокрема, в криптографії та в навчанні штучного інтелекту.