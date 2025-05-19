Никто ее не взломает: Китай похвастался первой в мире системой квантовой криптографии

Компания China Telecom Quantum Group заявила, что выполнила межрегиональный квантово-шифрованный телефонный звонок между столицей Пекином и городом Хэфэем на востоке КНР. Для этого китайцы применили революционную новую технологию.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Китайская компания называет свою разработку первой в мире коммерческой криптографической системой, устойчивой даже к атакам квантовых компьютеров. Эта система сочетает две ключевые технологии.

Новая архитектура безопасности

Согласно отчету в South China Morning Post, в новой системе удалось соединить два похода – квантовое распределение ключей для безопасной передачи ключей шифрования с помощью квантовой механики и постквантовую криптографию для защиты данных с использованием сложных математических алгоритмов.

China Telecom Quantum Group также заявила, что эта комбинация создает сквозную квантово-безопасную архитектуру, предназначенную для ключевых приложений, таких как связь в реальном времени, защита данных и надежная аутентификация личности.

Компания также объяснила, что ее новая система подразумевает очень мощную трехслойную архитектуру. Технология, по словам китайских специалистов, была успешно протестирована в реальных условиях и теперь готова к крупномасштабному коммерческому развертыванию, что является значительным шагом на пути к практическим квантово-безопасным коммуникациям.

Квантовые сети накрывают города

China Telecom уже создала квантовые сети в 16 крупных городах Китая, включая Хэфэй, Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. Эти сети создают общенациональную, межрегиональную опорную сеть для квантово-безопасной связи, и Китай таким образом включается в число мировых лидеров в области квантовой безопасности. Примечательно, что сеть Hefei Quantum выделяется как крупнейшая и самая передовая квантовая сеть такого рода в мире.

С восемью основными узлами и 159 точками доступа, сеть в настоящее время обслуживает около 500 правительственных учреждений и 380 государственных предприятий. Она направлена ​​на использование принципов квантовой механики и обеспечение шифрования, которое практически невозможно взломать.

Ранее Фокус писал, что с помощью квантового компьютера учёные впервые в истории успешно добились подлинно случайной генерации чисел. Это достижение может оказаться полезным, в том числе, в криптографии и в обучении искусственного интеллекта.