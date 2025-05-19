Ніхто її не зламає: Китай похвалився першою у світі системою квантової криптографії

Компанія China Telecom Quantum Group заявила, що виконала міжрегіональний квантово-шифрований телефонний дзвінок між столицею Пекіном і містом Хефеєм на сході КНР. Для цього китайці застосували революційну нову технологію.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Китайська компанія називає свою розробку першою у світі комерційною криптографічною системою, стійкою навіть до атак квантових комп'ютерів. Ця система поєднує дві ключові технології.

Нова архітектура безпеки

Згідно зі звітом у South China Morning Post, у новій системі вдалося поєднати два підходи — квантовий розподіл ключів для безпечного передавання ключів шифрування за допомогою квантової механіки і постквантову криптографію для захисту даних із використанням складних математичних алгоритмів.

China Telecom Quantum Group також заявила, що ця комбінація створює наскрізну квантово-безпечну архітектуру, призначену для ключових застосунків, як-от зв'язок у реальному часі, захист даних і надійна аутентифікація особистості.

Компанія також пояснила, що її нова система передбачає дуже потужну тришарову архітектуру. Технологія, за словами китайських фахівців, була успішно протестована в реальних умовах і тепер готова до великомасштабного комерційного розгортання, що є значним кроком на шляху до практичних квантово-безпечних комунікацій.

Квантові мережі накривають міста

China Telecom вже створила квантові мережі в 16 великих містах Китаю, включно з Хефеєм, Шанхаєм, Пекіном і Гуанчжоу. Ці мережі створюють загальнонаціональну, міжрегіональну опорну мережу для квантово-безпечного зв'язку, і Китай таким чином входить до числа світових лідерів у сфері квантової безпеки. Примітно, що мережа Hefei Quantum виокремлюється як найбільша і найпередовіша квантова мережа такого роду у світі.

З вісьмома основними вузлами і 159 точками доступу, мережа наразі обслуговує близько 500 урядових установ і 380 державних підприємств. Вона спрямована на використання принципів квантової механіки і забезпечення шифрування, яке практично неможливо зламати.

Раніше Фокус писав, що за допомогою квантового комп'ютера вчені вперше в історії успішно домоглися справді випадкової генерації чисел. Це досягнення може виявитися корисним, зокрема, в криптографії та в навчанні штучного інтелекту.