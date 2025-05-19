Солнце на службе у фермеров: в США запустили строительство гигантской солнечной станции

В американском штате Индиана развернули реализацию одного из крупнейших проектов солнечной энергетики в США. За два года планируют установить около двух миллионов солнечных панелей.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Как отмечает издание, ферма Mammoth Solar на севере Индианы должна обеспечить работой более 1200 человек. А сама будущая солнечная электростанция мощностью 1,3 ГВт сможет обеспечить электроэнергией 200 тыс. домов, увеличив потенциал чистой энергии на 20%

Реализация проекта стала возможной после заключения соглашения между оператором возобновляемой энергии Doral Renewables из Филадельфии и инжиниринговой фирмой Bechtel со штаб-квартирой в Вирджинии.

Солнечная ферма

Строительство Mammoth Solar в Индиане активизировалось в этом месяце после того, как Doral Renewables направила Bechtel полное уведомление о начале работ с целью увеличения общей мощности солнечной энергетики в Индиане более чем на 20%. Bechtel спроектирует и построит Mammoth South, Mammoth Central I и Mammoth Central II — три сегмента, которые вместе обеспечат 900 мегаватт переменного тока чистой энергии, что достаточно для питания 200 тыс. домов.

Около половины из двух миллионов солнечных панелей, которые Bechtel планирует установить в течение двух лет, будут произведены в самих Соединённых Штатах.

Проект планируют завершить в 2027 году, и по его окончании компания Doral Renewables собирается использовать солнечную энергию для нужд местных фермеров – например, для выпаса скота и выращивания сельскохозяйственных культур. Такой подход двойного назначения позволит людям продолжать свою сельскохозяйственную деятельность, одновременно получая выгоду от производства возобновляемой энергии.

Солнце в пустыне

Отметим, что на счету компании Bechtel уже есть амбициозный энергетический проект –солнечная электростанция Ivanpah, расположенная в пустыне Мохаве в штате Калифорния. На этой станции используются ряды параболических зеркал, называемых гелиостатами, для фокусировки солнечного света на приемники на трех башнях.

Ivanpah, состоящий из трех расположенных рядом установок CSP, в свое время был крупнейшим таким объектом в мире. Он включает 173 500 гелиостатов, каждый из которых оснащен двумя параболическими зеркалами, отражающими солнечный свет на солнечные башни. Проект, разработанный BrightSource Energy в партнерстве с Bechtel, обошелся в 2,2 млрд долларов.

В этом году оператор и совладелец электростанции NRG Energy Inc. объявил о планах закрыть часть электростанции Ivanpah, спустя чуть более 11 лет после ее ввода в эксплуатацию – хотя первоначально контракт на закупку электроэнергии у двух энергоблоков должен был действовать до 2039 года.

Ранее стало известно, что квантовые батареи могут значительно повысить эффективность солнечных элементов, позволяя им гораздо быстрее захватывать и хранить солнечную энергию. Еще они могут способствовать созданию более эффективных и мощных электронных устройств.

Также в апреле этого года Фокус писал, что китайская солнечная батарея заработала с эффективностью почти 35%. В частности, такой эффективности преобразования достиг разработанный китайской компанией Longi двухтерминальный кристаллический кремний-перовскитный солнечный элемент.