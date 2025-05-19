Сонце на службі у фермерів: у США запустили будівництво гігантської сонячної станції

В американському штаті Індіана розгорнули реалізацію одного з найбільших проєктів сонячної енергетики в США. За два роки планують встановити близько двох мільйонів сонячних панелей.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Як зазначає видання, ферма Mammoth Solar на півночі Індіани має забезпечити роботою понад 1200 осіб. А сама майбутня сонячна електростанція потужністю 1,3 ГВт зможе забезпечити електроенергією 200 тис. будинків, збільшивши потенціал чистої енергії на 20%.

Реалізація проєкту стала можливою після укладення угоди між оператором відновлюваної енергії Doral Renewables з Філадельфії та інжиніринговою фірмою Bechtel зі штаб-квартирою у Вірджинії.

Сонячна ферма

Будівництво Mammoth Solar в Індіані активізувалося цього місяця після того, як Doral Renewables направила Bechtel повне повідомлення про початок робіт з метою збільшення загальної потужності сонячної енергетики в Індіані на понад 20%. Bechtel спроєктує і побудує Mammoth South, Mammoth Central I і Mammoth Central II — три сегменти, які разом забезпечать 900 мегават змінного струму чистої енергії, що достатньо для живлення 200 тис. будинків.

Близько половини з двох мільйонів сонячних панелей, які Bechtel планує встановити протягом двох років, будуть вироблені в самих Сполучених Штатах.

Проєкт планують завершити у 2027 році, і після його закінчення компанія Doral Renewables має намір використовувати сонячну енергію для потреб місцевих фермерів — наприклад, для випасу худоби та вирощування сільськогосподарських культур. Такий підхід подвійного призначення дасть змогу людям продовжувати свою сільськогосподарську діяльність, одночасно отримуючи вигоду від виробництва відновлюваної енергії.

Сонце в пустелі

Зазначимо, що на рахунку компанії Bechtel вже є амбітний енергетичний проєкт — сонячна електростанція Ivanpah, розташована в пустелі Мохаве в штаті Каліфорнія. На цій станції використовуються ряди параболічних дзеркал, так званих геліостатів, для фокусування сонячного світла на приймачі на трьох вежах.

Ivanpah, що складається з трьох розташованих поруч установок CSP, свого часу був найбільшим таким об'єктом у світі. Він включає 173 500 геліостатів, кожен з яких оснащений двома параболічними дзеркалами, що відбивають сонячне світло на сонячні вежі. Проєкт, розроблений BrightSource Energy у партнерстві з Bechtel, обійшовся у 2,2 млрд доларів.

Цього року оператор і співвласник електростанції NRG Energy Inc. оголосив про плани закрити частину електростанції Ivanpah, за понад 11 років після її введення в експлуатацію — хоча спочатку контракт на закупівлю електроенергії у двох енергоблоків мав діяти до 2039 року.

Раніше стало відомо, що квантові батареї можуть значно підвищити ефективність сонячних елементів, даючи їм змогу набагато швидше захоплювати і зберігати сонячну енергію. Ще вони можуть сприяти створенню ефективніших і потужніших електронних пристроїв.

Також у квітні цього року Фокус писав, що китайська сонячна батарея запрацювала з ефективністю майже 35%. Зокрема, такої ефективності перетворення досяг розроблений китайською компанією Longi двотермінальний кристалічний кремній-перовскітний сонячний елемент.