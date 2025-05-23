Мост на века: ученые нашли неожиданный способ продлевать жизнь важным постройкам

В США изобрели технологию, которая может в три раза увеличить срок службы важных объектов инфраструктуры – например, мостов. Стартап под названием Allium Engineering запустили двое выпускников Массачусетского технологического института (MIT).

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Об этом сказано в сообщении самого MIT

В частности, речь идет об устойчивой к коррозии арматуре с облицовкой из нержавеющей стали. Проблема продления жизни мостов для Штатов очень актуальна – статистика показывает, что ремонта или замены требуют около трети таких конструкций (всего в США более 200 тыс. мостов).

Вездесущая ржавчина

Главная причина изнашивания мостов — коррозия арматуры, которая со временем разрушает бетонные конструкции. В среднем мостовые настилы служат около 30 лет, но разработчики Allium заявляют, что при использовании их технологии мосты могут прослужить и 100 лет.

Решение, которое предлагает Allium, одновременно и эффективное, и простое. В процессе используется тонкий защитный слой нержавеющей стали, предотвращающий контакт арматуры с агрессивной внешней средой. Его довольно легко можно интегрировать в производство стали, и компания уже построила свой первый завод, способный в год выпускать около 1000 тонн долговечной арматуры.

Арматура-долгожительница

Завод Allium заработал в прошлом году в родном для MIT штате Массачусетс, а его новаторская арматура уже нашла применение в строительных проектах в Калифорнии и Флориде.

Отмечают, что арматура, обработанная Allium, по сути является обычной арматурой и не требует какой-либо специальной обработки или обращения. Она и выглядит как обычная арматура, ее можно сгибать, резать и устанавливать теми же способами, – но разница проявится в долговечности.

Компания экспериментирует и с другими облицовочными материалами. В перспективе технологии Allium будут использоваться не только для арматуры, например, для железнодорожных путей, стальных балок и труб. По словам разработчиков, с проблемой коррозии сталкивается почти вся американская инфраструктура, поэтому речь может идти также о туннелях, промышленных зданиях, электростанциях и химических заводах.

Также американские ученые придумали, как спасти мир от глобального потепления. Исследователи из того же Массачусетского технологического института предложили новую систему улавливания углерода, которая улучшает процесс удаления углекислого газа в шесть раз и сокращает затраты как минимум на 20%.

Еще Фокус писал, что в США испытали самый мощный в мире лазер. Тогда речь шла о демонстрационных испытаниях уровня готовности технологии 6 (TRL-6) на объекте Test Loop в американском Уилмингтоне.