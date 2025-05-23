Міст на віки: вчені знайшли несподіваний спосіб продовжувати життя важливим спорудам

У США винайшли технологію, яка може втричі збільшити термін служби важливих об'єктів інфраструктури — наприклад, мостів. Стартап під назвою Allium Engineering запустили двоє випускників Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Related video

Про це йдеться в повідомленні самого MIT

Зокрема, йдеться про стійку до корозії арматуру з облицюванням з нержавіючої сталі. Проблема продовження життя мостів для Штатів дуже актуальна — статистика свідчить, що ремонту або заміни потребують близько третини таких конструкцій (загалом у США понад 200 тис. мостів).

Всюдисуща іржа

Головна причина зношування мостів — корозія арматури, яка з часом руйнує бетонні конструкції. У середньому мостові настили служать близько 30 років, але розробники Allium заявляють, що при використанні їхньої технології мости можуть прослужити і 100 років.

Рішення, яке пропонує Allium, одночасно і ефективне, і просте. У процесі використовується тонкий захисний шар нержавіючої сталі, що запобігає контакту арматури з агресивним зовнішнім середовищем. Його доволі легко можна інтегрувати у виробництво сталі, і компанія вже побудувала свій перший завод, здатний на рік випускати близько 1000 тонн довговічної арматури.

Арматура-довгожителька

Завод Allium запрацював минулого року в рідному для MIT штаті Массачусетс, а його новаторська арматура вже використовувалася в будівельних проєктах у Каліфорнії та Флориді.

Зазначають, що арматура, оброблена Allium, по суті є звичайною арматурою і не потребує якоїсь спеціальної обробки або експлуатації. Вона й виглядає як звичайна арматура, її можна згинати, різати і встановлювати тими самими способами, — але різниця полягає в довговічності.

Компанія експериментує і з іншими облицювальними матеріалами. У перспективі технології Allium будуть використовуватися не тільки для арматури, наприклад, для залізничних колій, сталевих балок і труб. За словами розробників, з проблемою корозії стикається майже вся американська інфраструктура, тож може йтися також про тунелі, промислові будівлі, електростанції та хімічні заводи.

Також американські вчені придумали, як врятувати світ від глобального потепління. Дослідники з того самого Массачусетського технологічного інституту запропонували нову систему вловлювання вуглецю, яка покращує процес видалення діоксиду вуглецю вшестеро і скорочує витрати щонайменше на 20%.

Ще Фокус писав, що в США випробували найпотужніший у світі лазер. Тоді йшлося про демонстраційні випробування рівня готовності технології 6 (TRL-6) на об'єкті Test Loop в американському Вілмінгтоні.