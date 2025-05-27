Новая батарея выдает мощность в 400 мВт*ч благодаря необычной конструкции

В Китае запустили хаб для гибридной аккумуляторной батареи нового поколения, которая сочетает в себе литий и натрий.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Первая гибридная литий-натриевая станция хранения энергии Баочи (BESS) начала свою работу в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Она собрала воедино преимущества литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов.

Новая система обеспечивает более длительный срок службы, более быстрое реагирование и стабильную работу в диапазоне температур от -20 °C до 45 °C. Она расположилась на на площади около трех гектаров (что примерно соответствует размеру пяти футбольных полей).

Установленная мощность объекта – 400 мегаватт-часов. Он может совершать два полных цикла заряда-разряда ежедневно, поставляя до 580 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого количества достаточно для годового обеспечения электроэнергией почти 270 тыс. домохозяйств.

К тому же, как отмечает издание, тут пригодились богатые китайские запасы натрия. Почти 98% энергии поступает из возобновляемых источников.

Как работает новая батарея

В основе BESS лежит первая в Китае система натрий-ионных аккумуляторов большой емкости, которая реагирует в шесть раз быстрее обычных моделей. Объединяя эти передовые натриевые аккумуляторы с литиевой технологией, станция улучшает регулирование сети и обеспечивает более плавную интеграцию ветровой и солнечной энергии.

Гибридная система обслуживает более 30 электростанций на возобновляемых источниках энергии по всей провинции Юньнань, где чистая энергия составляет почти 70% поставок электроэнергии. При такой высокой доле возобновляемых источников энергии стабильность сети становится серьезной проблемой. Поэтому и нужны такие инновации, как BESS, необходимые для балансировки спроса и предложения.

Система может гибко регулировать режимы зарядки и разрядки в зависимости от доступности новой энергии, помогая сбалансировать нестабильность возобновляемых источников энергии.

Исследователи говорят, что такая батарея может понадобиться в регионах с высокой долей возобновляемой энергии – таких, как Тибет, Синьцзян, провинциях Ганьсу и Нинся на севере Китая.

Натрий против лития

Поскольку спрос на литий во всем мире возрастает, растет и обеспокоенность по поводу ограниченности ресурсов и зависимости от импорта. В настоящее время Китай импортирует около 70% материалов для литиевых батарей.

Зато натрий, добываемый из соленых озер, морской воды и шахт, гораздо более доступен на внутреннем рынке и обладает более благоприятными свойствами, включая стабильную работу в диапазоне температур 45 °C.

Отметим, что в Китае вообще много озёр – общая площадь, которую они занимают, составляет около 80 тыс. км². На западе страны расположено самое крупное соленое озеро – Кукунор (Цинхай).

Ранее Фокус писал, что китайские ученые создали портативную батарею на основе электроактивных микроорганизмов, которая показала возможность самозарядки до 10 циклов, и при этом для нее вообще не нужен литий.