Нова батарея видає потужність у 400 мВт*год завдяки незвичайній конструкції

У Китаї запустили хаб для гібридної акумуляторної батареї нового покоління, яка поєднує в собі літій і натрій.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Перша гібридна літій-натрієва станція зберігання енергії Баочі (BESS) розпочала свою роботу в провінції Юньнань на південному заході Китаю. Вона зібрала воєдино переваги літій-іонних і натрій-іонних акумуляторів.

Нова система забезпечує більш тривалий термін служби, більш швидке реагування і стабільну роботу в діапазоні температур від -20 °C до 45 °C. Вона розташувалася на площі близько трьох гектарів (що приблизно відповідає розміру п'яти футбольних полів).

Встановлена потужність об'єкта — 400 мегават-годин. Він може здійснювати два повних цикли заряду-розряду щодня, постачаючи до 580 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік. Цієї кількості достатньо для річного забезпечення електроенергією майже 270 тис. домогосподарств.

До того ж, як зазначає видання, тут стали в пригоді багаті китайські запаси натрію. Майже 98% енергії надходить з поновлюваних джерел.

Як працює нова батарея

В основі BESS лежить перша в Китаї система натрій-іонних акумуляторів великої ємності, яка реагує в шість разів швидше за звичайні моделі. Об'єднуючи ці передові натрієві акумулятори з літієвою технологією, станція покращує регулювання мережі та забезпечує більш плавну інтеграцію вітрової та сонячної енергії.

Гібридна система обслуговує понад 30 електростанцій на поновлюваних джерелах енергії по всій провінції Юньнань, де чиста енергія становить майже 70% поставок електроенергії. За такої високої частки поновлюваних джерел енергії стабільність мережі стає серйозною проблемою. Тому й потрібні такі інновації, як BESS, необхідні для балансування попиту і пропозиції.

Система може гнучко регулювати режими заряджання і розряджання залежно від доступності нової енергії, допомагаючи збалансувати нестабільність поновлюваних джерел енергії.

Дослідники кажуть, що така батарея може знадобитися в регіонах з високою часткою відновлюваної енергії — таких, як Тибет, Сіньцзян, провінції Ганьсу і Нінся на півночі Китаю.

Натрій проти літію

Оскільки попит на літій в усьому світі зростає, зростає і стурбованість з приводу обмеженості ресурсів і залежності від імпорту. Наразі Китай імпортує близько 70% матеріалів для літієвих батарей.

Натомість натрій, що видобувається з солоних озер, морської води і шахт, набагато доступніший на внутрішньому ринку і має сприятливіші властивості, включно зі стабільною роботою в діапазоні температур 45 °C.

Зазначимо, що в Китаї взагалі багато озер — загальна площа, яку вони займають, становить близько 80 тис. км². На заході країни розташоване найбільше солоне озеро — Кукунор (Цинхай).

Раніше Фокус писав, що китайські вчені створили портативну батарею на основі електроактивних мікроорганізмів, яка показала можливість самозарядки до 10 циклів, і при цьому для неї взагалі не потрібен літій.