Цена на iPhone может подняться до ошеломляющих 3500 долларов: в чем причина

Аналитики называют производство iPhone в США "сказкой", которая приведет к росту потребительских расходов

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Об этом пишет издание foxbusiness.com.

Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на iPhone от Apple, произведенные не в США, что оказало давление на технологического гиганта, заставив его вернуть производство в Америку.

Эксперты говорят, что для полного переноса производства iPhone в США потребуются годы, а для американских потребителей это более чем вдвое увеличит стоимость.

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс сказал, что перенос производства в США займет от 5 до 10 лет и увеличит расходы примерно до 3500 долларов.

"Мы считаем, что концепция производства iPhone в США от Apple — это сказка, которая неосуществима", — написал Айвс в заметке в соцсетях.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, новейшие и самые передовые смартфоны Apple, стоят около 1000 и 1200 долларов соответственно.

Трамп предупредил, что если iPhone не будут производиться в США, они столкнутся с пошлиной не менее 25%.

"Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут производиться и собираться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще", — написал Трамп в посте на Truth Social. "Если это не так, Apple должна будет заплатить США пошлину в размере не менее 25%".

Угроза Трампа прозвучала после того, как генеральный директор Тим Кук заявил в мае, что более 50% произведенных iPhone, предназначенных для продажи в США, в настоящее время поставляются из Индии, чтобы обойти пошлины, введенные в отношении Китая.

Но производство iPhone в Индии может вырасти до 60%-65% к этой осени, сказал Айвс.

"Поскольку Кук на 10% политик и на 90% генеральный директор, мы считаем, что компания продолжит маневрировать в этой сложной тарифной ситуации в игре переговоров, особенно в преддверии производства iPhone 17 этой осенью", — добавил он.

Угроза Трампа ввести тарифы в отношении Apple прозвучала после того, как он встретился с Куком в Белом доме в среду.

В феврале Apple объявила, что выделяет 500 миллиардов долларов на экономику США. Это будет включать строительство передового завода по производству серверов с искусственным интеллектом недалеко от Хьюстона, а также удвоение Фонда передового производства компании с 5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов.

Технологический гигант также планирует создать Академию производства Apple в Детройте, а также нанять 20 000 новых сотрудников, которые будут заниматься исследованиями и разработками, разработкой кремниевых чипов, искусственным интеллектом и машинным обучением.

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