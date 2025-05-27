Ціна на iPhone може піднятися до приголомшливих 3500 доларів: у чому причина

Аналітики називають виробництво iPhone у США "казкою", яка призведе до зростання споживчих витрат

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Про це пише видання foxbusiness.com.

Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита на iPhone від Apple, вироблені не в США, що чинило тиск на технологічного гіганта, змусивши його повернути виробництво в Америку.

Експерти кажуть, що для повного перенесення виробництва iPhone у США знадобляться роки, а для американських споживачів це більш ніж удвічі збільшить вартість.

Аналітик Wedbush Securities Ден Айвс сказав, що перенесення виробництва в США займе від 5 до 10 років і збільшить витрати приблизно до 3500 доларів.

"Ми вважаємо, що концепція виробництва iPhone у США від Apple — це казка, яка нездійсненна", — написав Айвс у дописі в соцмережах.

iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, новітні та найпередовіші смартфони Apple, коштують близько 1000 і 1200 доларів відповідно.

Трамп попередив, що якщо iPhone не вироблятимуть у США, вони зіткнуться з митом щонайменше 25%.

"Я давно повідомив Тіму Куку з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться у Сполучених Штатах Америки, вироблятимуться та збиратимуться у Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде", — написав Трамп у пості на Truth Social. "Якщо це не так, Apple повинна буде заплатити США мито в розмірі не менше 25%".

Погроза Трампа прозвучала після того, як генеральний директор Тім Кук заявив у травні, що понад 50% вироблених iPhone, призначених для продажу в США, наразі постачають з Індії, щоб обійти мита, введені щодо Китаю.

Але виробництво iPhone в Індії може зрости до 60%-65% до цієї осені, сказав Айвс.

"Оскільки Кук на 10% політик і на 90% генеральний директор, ми вважаємо, що компанія й надалі маневруватиме в цій складній тарифній ситуації в грі переговорів, особливо напередодні виробництва iPhone 17 цієї осені", — додав він.

Погроза Трампа запровадити тарифи щодо Apple прозвучала після того, як він зустрівся з Куком у Білому домі в середу.

У лютому Apple оголосила, що виділяє 500 мільярдів доларів на економіку США. Це включатиме будівництво передового заводу з виробництва серверів зі штучним інтелектом недалеко від Х'юстона, а також подвоєння Фонду передового виробництва компанії з 5 мільярдів доларів до 10 мільярдів доларів.

Технологічний гігант також планує створити Академію виробництва Apple в Детройті, а також найняти 20 000 нових співробітників, які займатимуться дослідженнями і розробками, розробкою кремнієвих чипів, штучним інтелектом і машинним навчанням.

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