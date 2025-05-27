В Китае создали мощнейший чип в пику США: что известно о процессоре Hygon C86-5G

Новый китайский процессор Hygon C86-5G предлагает 128 ядер и 512 одновременных потоков, что вдвое превышает вычислительную мощность типичных чипов Intel и AMD

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Китай, как утверждается, производит собственные суперкомпьютерные чипы, чтобы сократить зависимость от технологий США. Местный производитель полупроводников Hygon и производитель суперкомпьютеров Sugon объявили о создании компании, способной выпускать высокопроизводительные системы полностью на основе отечественных технологий.

Процесс начался в 2016 году, когда Hygon лицензировала дизайн чипа Zen первого поколения AMD и архитектуру x86-64. Это наиболее часто используемая архитектура для процессоров в вычислительной технике сегодня. Hygon использовала оригинальную лицензию для разработки своей серии процессоров Dhyana, которая получила поддержку разработчиков ядра Linux и была принята китайскими технологическими гигантами, такими как Tencent.

Тем временем Sugon использовала процессор Dhyana для создания машины, которая вошла в список 500 самых мощных суперкомпьютерных систем мира. Это партнерство оказалось успешным.

Hygon анонсировала выход чипсета C86-5G, который имеет 128 ядер, способных выполнять 512 одновременных потоков с помощью четырехсторонней одновременной многопоточности (SMT4). Это означает, что процессор может выполнять 512 операций одновременно, что примерно вдвое превышает вычислительную мощность, предлагаемую коммерческими процессорами Intel и AMD, которые используют двухстороннюю SMT.

Помимо потоковой обработки, C86-5G обеспечивает 17-процентное улучшение инструкций за цикл по сравнению со своим предшественником, что указывает на архитектурные улучшения, выходящие за рамки добавления ядер в ЦП. Он также поддерживает огромные объемы памяти (до 1 ТБ) и современные функции подключения, что ставит его в один ряд с текущими чипами Intel и AMD.

Hygon перешла от лицензирования технологии AMD в 2016 году к самостоятельной разработке конкурентоспособных процессоров. Теперь, в сочетании с опытом Sugon в области суперкомпьютеров, они могут создавать полноценные высокопроизводительные системы полностью с использованием китайских технологий.

Слияние отражает более широкую стратегию Китая по созданию внутренних возможностей полупроводниковой промышленности и снижению зависимости от американских чипов.

Ранее мы писали, что Nvidia обеспечит Китай дешевыми чипами для ИИ. Американская компания Nvidia специально для КНР разрабатывает новый процессор искусственного интеллекта, чтобы обойти экспортный контроль США. Его планируют выпустить в продажу уже в июне.