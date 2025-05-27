У Китаї створили найпотужніший чип на противагу США: що відомо про процесор Hygon C86-5G

Новий китайський процесор Hygon C86-5G пропонує 128 ядер і 512 одночасних потоків, що вдвічі перевищує обчислювальну потужність типових чипів Intel і AMD.

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Про це пише interestingengineering.com.

Китай, як стверджується, виробляє власні суперкомп'ютерні чипи, щоб скоротити залежність від технологій США. Місцевий виробник напівпровідників Hygon і виробник суперкомп'ютерів Sugon оголосили про створення компанії, здатної випускати високопродуктивні системи повністю на основі вітчизняних технологій.

Процес розпочався у 2016 році, коли Hygon ліцензувала дизайн чипа Zen першого покоління AMD і архітектуру x86-64. Це найбільш часто використовувана архітектура для процесорів в обчислювальній техніці сьогодні. Hygon використовувала оригінальну ліцензію для розроблення своєї серії процесорів Dhyana, яка отримала підтримку розробників ядра Linux і була прийнята китайськими технологічними гігантами, як-от Tencent.

Тим часом Sugon використовувала процесор Dhyana для створення машини, яка увійшла до списку 500 найпотужніших суперкомп'ютерних систем світу. Це партнерство виявилося успішним.

Hygon анонсувала вихід чипсета C86-5G, який має 128 ядер, здатних виконувати 512 одночасних потоків за допомогою чотиристоронньої одночасної багатопоточності (SMT4). Це означає, що процесор може виконувати 512 операцій одночасно, що приблизно вдвічі перевищує обчислювальну потужність, пропоновану комерційними процесорами Intel і AMD, які використовують двосторонню SMT.

Крім потокового опрацювання, C86-5G забезпечує 17-відсоткове поліпшення інструкцій за цикл порівняно зі своїм попередником, що вказує на архітектурні поліпшення, які виходять за межі додавання ядер у ЦП. Він також підтримує величезні обсяги пам'яті (до 1 ТБ) і сучасні функції під'єднання, що ставить його в один ряд із поточними чипами Intel і AMD.

Hygon перейшла від ліцензування технології AMD у 2016 році до самостійного розроблення конкурентоспроможних процесорів. Тепер, у поєднанні з досвідом Sugon у галузі суперкомп'ютерів, вони можуть створювати повноцінні високопродуктивні системи повністю з використанням китайських технологій.

Злиття відображає ширшу стратегію Китаю зі створення внутрішніх можливостей напівпровідникової промисловості та зниження залежності від американських чипів.

Раніше ми писали, що Nvidia забезпечить Китай дешевими чипами для ШІ. Американська компанія Nvidia спеціально для КНР розробляє новий процесор штучного інтелекту, щоб обійти експортний контроль США. Його планують випустити в продаж уже в червні.