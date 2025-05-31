Взламывают, обманывают и обворовывают: 15 самых опасных мест в интернете

Сегодня Интернет гораздо безопаснее, чем 10 лет назад, но в некоторых случаях есть огромный риск подцепить вредоносное ПО, нарваться на мошенников или хакеров, которые нанесут большой ущерб. Чтобы не пострадать, нужно избегать опасных ресурсов.

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Фокус перевел статью издания PC World "15 самых опасных мест в Интернете".

Вас предупреждали, что Интернет — это минное поле безопасности, что легко попасть в беду. Вы можете делать все правильно и все равно быть захваченным вредоносным ПО, фишинговым мошенничеством или вторжением в онлайн-конфиденциальность. Мы хотим помочь.

Вот некоторые из самых опасных угроз в Интернете и то, что вы можете сделать, чтобы уберечься от них. Однако не все веб-опасности одинаковы. Действительно, некоторые угрозы будут активно искать вас, в то время как другие вы можете никогда не увидеть, если не будете их искать. Пусть наш индикатор уровня угрозы будет вашим проводником.

Фото: Фокус

Угроза 1: дезинформация

Где происходит: социальные сети

Вы уже знаете об этом, но мы все так же восприимчивы, как и всегда. Поскольку алгоритмы социальных сетей продолжают фильтровать контент, создавать пузыри и стимулировать эхо-камеры, они стали лучше продвигать дезинформацию в историях и изображениях, которые кажутся правдой — и часто этого достаточно. Как только вы перейдете по ссылке, то будете восприимчивы к дальнейшей дезинформации, которая подкрепит фальшивую историю, вызвавшую интерес. Это заставит алгоритмы предлагать больше такого контента, считая его интересным для вас, отправляя по неверному пути.

Как оставаться в безопасности

Хотя полный отказ от социальных сетей является лучшим ответом, для большинства из нас это просто непрактично. Вы можете защитить себя от дезинформации в социальных сетях, активно анализируя все истории, изображения и ссылки, которые вы встречаете. Если вам кажется, что это предназначено для того, чтобы вызвать у вас эмоциональный отклик, остановитесь и пересмотрите свое решение. Дважды проверяйте все истории с помощью надежных сторонних источников. И, наконец, подумайте о том, чтобы покинуть определенные сайты социальных сетей, наполненные дезинформацией, и перейти на те, которые лучше модерируются и более открыты.

Cоциальные сети полны неправдивых постов Фото: Unsplash

Угроза 2: дипфейки и мошенничество с использованием ИИ

Где происходит: практически везде

Это сложно, потому что вы с такой же вероятностью найдете дипфейки и мошенничество с использованием ИИ в своей электронной почте, как и в социальных сетях, на YouTube и в рекламе по всему Интернету. Опасности одинаково разнообразны. Дипфейк — видео или аудио, которые были изменены цифровым способом, чтобы выглядеть как кто-то другой, может навредить чьей-то репутации, заставить вас поверить в ложь или спровоцировать у вас негативные чувства по отношению к определенным группам, странам или организациям. Между тем, мошенничество с использованием ИИ может застать вас врасплох и взломать ваши данные или украсть вашу личную информацию.

Как оставаться в безопасности

Deepfakes и мошенничество с использованием искусственного интеллекта по своей природе трудно обнаружить, поэтому вам нужно выработать здоровый скептицизм по отношению ко всему в Интернете. Помните, что кампании по дезинформации, хакеры и недобросовестные актеры пытаются нажиться на вас тем или иным образом. Всегда подвергайте сомнению любое видео или аудио, которое кажется тревожным или сенсационным.

Угроза 3: похожие URL-адреса

Где происходит: адресная строка браузера

С ростом фишинговых мошенничеств вы, скорее всего, столкнетесь с похожими URL-адресами в мошеннических письмах, но вы также, вероятно, наткнетесь на них, если часто вводите URL-адреса непосредственно в адресную строку браузера. Если вы неправильно введете популярный веб-сайт, например, вместо google.com, вы можете оказаться на поддельном сайте, имитирующий его. Это происходит не всегда, но когда случается, то потому, что владелец поддельного сайта хочет, чтобы вы ввели свои учетные данные для входа, и он мог их украсть.

Аналогично, вы можете столкнуться с мошенническими ссылками в Интернете, которые заменяют некоторые обыденные символы похожими буквами, например, из кириллического алфавита. Когда вы спешите, вы можете не заметить разницу между realsite.com и rẹalsite.com.

Как оставаться в безопасности

Дважды проверяйте каждый URL, который вы вводите в браузере, и дважды проверяйте каждую ссылку, наводя на нее указатель мыши и просматривая предварительный просмотр URL в нижней части браузера. Если вы сомневаетесь, безопаснее ввести URL, чем нажимать на ссылку.

Угроза 4: Мошенничество с QR-кодами

Где происходит: реальный мир

Мошенничество с QR-кодами особенно подлое, поскольку может преследовать вас в реальном мире. Обычно их можно найти на парковочных счетчиках, в меню ресторанов, на досках объявлений или на открытых площадках, предлагающих доступ к Wi-Fi. Мошенники и преступники наклеивают свои собственные поддельные QR-коды поверх оригинальных — часто с помощью буквальной наклейки — и они перенаправляют вас на сайт-самозванец, который крадет ваши логины, данные и/или финансовую информацию.

Как оставаться в безопасности

Перед сканированием любого QR-кода дважды проверьте, что он от законной организации. При сканировании QR-кодов в общественных местах убедитесь, что это не наклейка. Также помните, что мошенничество с QR-кодами просто перенаправляет вас на мошеннические сайты, поэтому дважды проверьте, что вы попали на законную страницу, на которой нет никаких красных флажков. Если она кажется недействительной, закройте вкладку.

Угроза 5: вредоносная реклама

Где происходит: стриминговые сайты

Кто не посещал переполненные рекламой сайты потокового вещания, чтобы смотреть телепередачи, не страдая от все более дорогих платных трансляций Netflix или Disney? Особенно для прямых трансляций спортивных состязаний! Если вы когда-либо пиратили футбольный стрим или бокс с оплатой за просмотр, то вы знаете, о каких сомнительных сайтах я говорю. Риск здесь в том, что эти сайты финансируются за счет рекламы, но большинство продавцов рекламы не хотят ассоциироваться с такой незаконной деятельностью, Поэтому этим стриминговым сайтам приходится менее щепетильно относиться к рекламе, которую принимают, а это значит, что их реклама может содержать вирусное ПО. Явление известно как "вредоносная реклама".

Как оставаться в безопасности

Вы не только никогда не должны предоставлять этим сайтам свою личную или финансовую информацию, вы также никогда не должны нажимать на их рекламу. Также убедитесь, что ваше антивирусное программное обеспечение обновлено и работает правильно, прежде чем посещать такие сайты. Вы ведь используете антивирус, верно? Рассмотрите также возможность использования VPN. В конце концов, эти сайты незаконны.

Реклама на сайтах может навредить пользователям интернета Фото: Getty Images

Угроза 6: Опасные идеологии

Где происходит: Discord, Telegram, WhatsApp, другие современные мессенджеры со слабой модерацией

Современные приложения для общения отлично подходят для поддержания связи с друзьями и семьей, но они также являются рассадниками гнусной деятельности. Известно, что террористы, группы сторонников превосходства белой расы, нелегальные порнографы и воинствующие группировки используют такие приложения для организации, вербовки и распространения опасных идеологий и незаконных материалов. Некоторые группы используют эти приложения для управления медленными конвейерами пропаганды, дезинформации и индоктринации с целью радикализации восприимчивых людей.

Как оставаться в безопасности

"Просто скажите нет" — бесполезный совет в большинстве случаев, но здесь он совершенно уместен. Вам просто нужно избегать таких групп и сообществ. На самом деле, когда вы их видите, подумайте о том, чтобы сообщить о них. Если вы являетесь частью интернет-сообщества, которое деградировало до поддержки опасных, унизительных или неприятных идей, заставляющих вас чувствовать себя некомфортно, держитесь подальше и уходите. Удалить. Заблокировать. Сообщить. Двигаться дальше.

Угроза 7: криптомошенничество

Где происходит: социальные сети, комментарии

Криптовалюта и технология блокчейна имеют некоторые законные применения и все еще могут повлиять на будущее финансовых учреждений, но мы все еще находимся в эпохе быстрого обогащения, когда все дозволено, и это означает, что мошенники любят использовать криптовалюту, чтобы разлучить тех, кто не умеет обращаться с деньгами. Такие мошенничества включают в себя поддельные аккаунты знаменитостей, которые обещают большую прибыль от ваших инвестиций всего в несколько долей биткоина, и сервисы перевода криптовалютных кошельков, которые пытаются украсть ваш закрытый ключ и/или фразу восстановления.

Как оставаться в безопасности

Не ваши ключи, не ваши монеты. Если у вас есть криптовалюты, держите свои ключи в тайне и никогда не делитесь ими с кем-либо. Выведите свою криптовалюту с бирж и переведите ее в холодные кошельки, где вы будете единственным хозяином своих монет. Вы, вероятно, не станете одним из тех, кто быстро разбогатеет, поэтому играйте наверняка, инвестируйте только то, что можете позволить себе потерять, никогда не паникуйте и держите свой FOMO под контролем.

Угроза 8: поддельные магазины приложений

Где происходит: сайты загрузки APK

Время от времени Google может запретить игру, в которую вы действительно хотите играть, или приложение, от которого вы зависели. Когда это происходит, вы обычно можете загрузить эти приложения и игры через сайты загрузки APK, но если вы не будете осторожны, вы можете стать жертвой поддельных приложений, загруженных вредоносным ПО. Это может казаться нормальным и правильным, когда вы его запускаете, но в фоновом режиме оно может красть ваши пароли, данные кредитной карты и т. д. Закрытая природа Google Play Store и Apple App Store может раздражать, но отчасти это делается для вашей защиты. Переход на сторонние ресурсы подвергает риску.

Как оставаться в безопасности

Для достижения наилучших результатов избегайте загрузки сторонних приложений, которые недоступны в официальных магазинах приложений. Но если вам просто необходимо загрузить приложение, которое недоступно, убедитесь, что вы на 100% доверяете создателю приложения и загружаете приложение только по его официальным ссылкам. Между тем, установите на свое устройство антивирусную защиту для дополнительного уровня защиты и рассмотрите возможность резервного копирования вашего устройства на случай, если вы поймаете программу-вымогатель , которая заблокирует вам доступ к вашим данным.

Угроза 9: атаки "человек посередине"

Где происходит: общественный Wi-Fi

Общедоступный Wi-Fi очень удобен, но помните: если у вас есть бесплатный доступ к общественной сети Wi-Fi, то он есть и у мошенников и хакеров. Некоторые хакеры могут подслушивать общественный Wi-Fi и получать доступ к вашей онлайн-активности. Мошенники могут устанавливать поддельные точки доступа Wi-Fi, которые выглядят так, будто принадлежат кафе, в котором вы находитесь, но это подделка. Наконец, даже без участия мошенников или хакеров, доверяете ли вы тому, кто предоставляет вам бесплатный Wi-Fi? Возможно, именно они шпионят за вами и крадут ваши личные данные, пока они передаются по сети.

Как оставаться в безопасности

Всегда используйте надежный VPN перед подключением к публичному Wi-Fi. VPN зашифрует вашу онлайн-активность и скроет ваши действия, так что это будет бесполезно для подслушивающих. Но как правило, при использовании публичного Wi-Fi не входите в онлайн-аккаунты и не вводите свои банковские данные или любую другую конфиденциальную информацию, которую вы не хотели бы публиковать. Предполагайте, что все, что вы делаете в публичном Wi-Fi, отслеживается, как это вполне может быть.

Общественными сетями Wi-Fi могут пользоваться преступники Фото: pexels.com

Угроза 10: ссылки в поисковой системе

Где происходит: поисковые системы

Поисковая оптимизация разрушила поисковые системы — не одним способом. Первая страница результатов поиска Google часто заполнена не очень качественным контентом, но я говорю о другом: о том, что мошенники и хакеры также могут отравлять результаты поиска, продвигая свои вредоносные веб-сайты в начало списка, либо с помощью манипулятивных методов SEO, либо с помощью платных рекламных позиций. Вы можете подумать, что нажимаете на ссылку известного и авторитетного бренда, но это может быть сайт-самозванец, который пытается украсть ваши конфиденциальные данные или заразить вас вредоносным ПО.

Как оставаться в безопасности

Практически невозможно полностью избежать поисковых систем, поэтому вам следует быть особенно внимательными, прежде чем нажимать на ссылки в результатах поиска. Избегайте нажимать на платные рекламные ссылки и всегда дважды проверяйте URL-адрес, прежде чем нажимать на органическую ссылку. Если она выглядит подозрительно, не нажимайте на нее. Наконец, убедитесь, что вы защищены антивирусным программным обеспечением.

Угроза 11: Вредные электронные письма

Где это происходит: Email

Мошенническое письмо "нигерийский принц" было предметом шуток на протяжении десятилетий, но рост генеративного ИИ сделал эти мошенничества гораздо более эффективными и сложными для борьбы. Мошеннические и вредоносные письма стали сложнее, чем когда-либо, поскольку теперь они включают в себя личные данные для хирургического воздействия на людей. Это может сделать их намного сложнее для обнаружения и более доверительными, заманивая вас в их тщательно расставленные ловушки.

Как оставаться в безопасности

Пока что нет хорошей замены электронной почте, поэтому нам всем нужно продолжать пользоваться ею. Но вы можете быть более осторожными, никогда не нажимая на ссылки в электронных письмах и никогда не открывая нежелательные вложения. Если вы этого не запрашивали, не беспокойтесь об этом. И как и в случае с другими видами мошенничества, будьте осторожны с любыми электронными письмами, которые звучат тревожно, срочно или страшно, особенно если они, как вам кажется, требуют от вас быстрых действий в течение ограниченного времени.

Угроза 12: физическое нападение

Где происходит: любая торговая площадка с возможностью получения товара на месте

Поскольку кризис стоимости жизни пожирает жертв по всему миру, рынки подержанных автомобилей стали пользоваться огромной популярностью. Они отлично подходят для заключения сделок и ограничения вашего воздействия на окружающую среду как потребителя. Но у них есть свои риски. Конечно, вас могут обмануть, но вас также могут атаковать, если вы заберете свои покупки лично. Всего несколько месяцев назад женщину в Пенсильвании ограбили во время тест-драйва подержанной машины, которую она планировала купить.

Как оставаться в безопасности

Эта проблема не настолько распространена, чтобы полностью избегать рынков секонд-хенда, и вам не нужно избегать местных пунктов самовывоза. Но всегда встречайтесь в хорошо освещенном общественном месте. В идеале возьмите с собой друга на встречу; если вам нужно пойти одному, всегда сообщайте кому-нибудь, где вы будете, с кем встречаетесь и когда будете дома. И, если возможно, откажитесь от наличных и оплатите покупку в цифровом виде — после проверки состояния продукта, конечно.

Угроза 13: ложь и заблуждения

Где это происходит: чат-боты на основе ИИ, поисковые системы

Стремительный рост ИИ одновременно захватывает и ужасает. Один из самых страшных аспектов современных чат-ботов и помощников ИИ — это то, как легко они придумывают вещи и уверенно представляют их как факты. В лучшем случае вы задаете простой вопрос и получаете неправильный ответ; в худшем — получаете сложный ответ, который звучит правильно, но полон лжи и несуществующих сущностей. Опасность заключается в том, что вы сами недостаточно знаете, чтобы проверить ответ ИИ. Эти "галлюцинации" появляются во всем: от ChatGPT до Copilot, от Google's AI Overviews и многого другого — и по мере того, как все больше сомнительных веб-сайтов используют ИИ для создания своего контента, вся сеть стремительно движется к будущему, в котором она становится одной гигантской галлюцинацией.

Как оставаться в безопасности

Никогда не принимайте ИИ на веру. Просите цитаты. Используйте другие источники, не связанные с ИИ, чтобы перепроверить его заявления. Если вы действительно хотите быть в безопасности, избегайте использования ИИ для всего, что зависит от фактической точности, и используйте ИИ только для забавных или творческих задач. Как только вы начнете предполагать, что все, что говорит вам ИИ, подозрительно, вы будете впереди.

Угроза 14: Криминальный контент

Где происходит: Onion-сайты, порносайты

Открытый, то есть незашифрованный, интернет, который мы все используем каждый день, стал намного чище, чем был когда-то, но нелегальный контент по-прежнему всегда находится на расстоянии одного клика. Некоторые небезопасные порносайты скрывают нелегальный контент в своих видеотеках, и становится еще хуже, когда вы начинаете баловаться с браузером Tor и "onion-сайтами" (т. е. темной паутиной). В темной паутине вы можете столкнуться со всевозможными сомнительными, опасными и отвратительными вещами — наемными убийцами, незаконной продажей наркотиков, запрещенной порнографией и другими вещами, которые оставят шрамы в вашем сознании и которые никогда не будут развидены. Такие вещи, за которые вас действительно могут арестовать и обвинить в настоящих преступлениях.

Как оставаться в безопасности

Использование браузера Tor для сокрытия своей личности в сети — хорошее начало, как и использование VPN для дальнейшего сокрытия своей онлайн-активности. Но лучше всего вообще держаться подальше от темной паутины. Мощный антивирус может помочь защитить вас от вредоносных программ, но он ничего не сделает с незаконным контентом, с которым вы можете столкнуться. Если вам необходимо использовать темную паутину, будьте предельно осторожны. Но серьезно, не делайте этого.

Угроза 15: Нарушение авторских прав

Где это происходит: нелегальные сайты для скачивания

Каждый раз, когда вы что-то скачиваете нелегально, вы подвергаете себя риску. Если вы не будете осторожны, вас могут поймать правоохранительные органы и владельцы авторских прав. Этот популярный торрент может показаться достаточно невинным, но он может оказаться приманкой, созданной для того, чтобы ловить ничего не подозревающих загрузчиков. Вдобавок ко всему, такие интернет-провайдеры, как Comcast и Verizon, отслеживают интернет-активность и могут легко определить, когда вы занимаетесь пиратством цифрового контента. Все это означает, что вы можете получить уведомление о нарушении авторских прав — и если это произойдет, вы можете потерять доступ в Интернет или столкнуться с правовыми последствиями.

Как оставаться в безопасности

Всегда используйте надежный VPN, чтобы скрыть свою личность, когда вы скачиваете торренты и посещаете нелегальные сайты для скачивания. VPN скрывает ваши следы, так сказать, не давая интернет-провайдерам шпионить за вашим трафиком и делая невозможным отслеживание вашей интернет-активности. Но, опять же, вам нужен надежный VPN, который не хранит вашу интернет-активность. Ищите тот, который придерживается политики отсутствия журналов.

Об авторе

Джон Мартиндейл — блогер, разработчик видеоигр и журналист, специализирующийся на компьютерных технологиях. Пишет материалы для PC World, Digital Trends, Forbes, Lifewire.

Недавно исследование показало, что многие молодые люди боятся интернета и считают его ошибкой. Из 1293 участников опроса возрастом от 16 до 21 года 68% чувствуют себя хуже из-за социальных сетей.