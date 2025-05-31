Зламують, обманюють і обкрадають: 15 найнебезпечніших місць в інтернеті

Сьогодні Інтернет набагато безпечніший, ніж 10 років тому, але в деяких випадках є величезний ризик підчепити шкідливе ПЗ, наразитися на шахраїв або хакерів, які завдадуть великої шкоди. Щоб не постраждати, потрібно уникати небезпечних ресурсів.

Related video

Фокус переклав статтю видання PC World "15 найнебезпечніших місць в Інтернеті".

Вас попереджали, що Інтернет — це мінне поле безпеки, що легко потрапити в біду. Ви можете робити все правильно і все одно бути захопленим шкідливим ПЗ, фішинговим шахрайством або вторгненням в онлайн-конфіденційність. Ми хочемо допомогти.

Ось деякі з найнебезпечніших загроз в Інтернеті і те, що ви можете зробити, щоб уберегтися від них. Однак не всі веб-небезпеки однакові. Дійсно, деякі загрози будуть активно шукати вас, тоді як інші ви можете ніколи не побачити, якщо не будете їх шукати. Нехай наш індикатор рівня загрози буде вашим провідником.

Фото: Фокус

Загроза 1: дезінформація

Де відбувається: соціальні мережі

Ви вже знаєте про це, але ми все так само сприйнятливі, як і завжди. Оскільки алгоритми соціальних мереж продовжують фільтрувати контент, створювати бульбашки і стимулювати відлуння-камери, вони стали краще просувати дезінформацію в історіях і зображеннях, що здаються правдою — і часто цього достатньо. Щойно ви перейдете за посиланням, то будете сприйнятливі до подальшої дезінформації, яка підкріпить фальшиву історію, що викликала інтерес. Це змусить алгоритми пропонувати більше такого контенту, вважаючи його цікавим для вас, відправляючи хибним шляхом.

Як залишатися в безпеці

Хоча повна відмова від соціальних мереж є найкращою відповіддю, для більшості з нас це просто непрактично. Ви можете захистити себе від дезінформації в соціальних мережах, активно аналізуючи всі історії, зображення і посилання, які ви зустрічаєте. Якщо вам здається, що це призначено для того, щоб викликати у вас емоційний відгук, зупиніться і перегляньте своє рішення. Двічі перевіряйте всі історії за допомогою надійних сторонніх джерел. І, нарешті, подумайте про те, щоб покинути певні сайти соціальних мереж, наповнені дезінформацією, і перейти на ті, які краще модеруються і більш відкриті.

Соціальні мережі сповнені неправдивих постів Фото: Unsplash

Загроза 2: діпфейки та шахрайство з використанням ШІ

Де відбувається: практично скрізь

Це складно, тому що ви з такою ж імовірністю знайдете діпфейки і шахрайство з використанням ШІ у своїй електронній пошті, як і в соціальних мережах, на YouTube і в рекламі по всьому Інтернету. Небезпеки однаково різноманітні. Діпфейк — відео або аудіо, які були змінені цифровим способом, щоб виглядати як хтось інший, може зашкодити чиїйсь репутації, змусити вас повірити в брехню або спровокувати у вас негативні почуття щодо певних груп, країн або організацій. Тим часом, шахрайство з використанням ШІ може застати вас зненацька і зламати ваші дані або вкрасти вашу особисту інформацію.

Як залишатися в безпеці

Deepfakes і шахрайство з використанням штучного інтелекту за своєю природою важко виявити, тому вам потрібно виробити здоровий скептицизм щодо всього в Інтернеті. Пам'ятайте, що кампанії з дезінформації, хакери і недобросовісні актори намагаються нажитися на вас тим чи іншим чином. Завжди піддавайте сумніву будь-яке відео або аудіо, яке здається тривожним або сенсаційним.

Загроза 3: схожі URL-адреси

Де відбувається: адресний рядок браузера

Зі зростанням фішингових шахрайств ви, найімовірніше, зіткнетеся зі схожими URL-адресами в шахрайських листах, але ви також, імовірно, натрапите на них, якщо часто вводите URL-адреси безпосередньо в адресний рядок браузера. Якщо ви неправильно введете популярний веб-сайт, наприклад, замість google.com, ви можете опинитися на підробленому сайті, що імітує його. Це відбувається не завжди, але коли трапляється, то тому, що власник підробленого сайту хоче, щоб ви ввели свої облікові дані для входу, і він міг їх вкрасти.

Аналогічно, ви можете зіткнутися з шахрайськими посиланнями в Інтернеті, які замінюють деякі повсякденні символи схожими буквами, наприклад, з кириличного алфавіту. Коли ви поспішаєте, ви можете не помітити різницю між realsite.com і rẹalsite.com.

Як залишатися в безпеці

Двічі перевіряйте кожен URL, який ви вводите в браузері, і двічі перевіряйте кожне посилання, наводячи на нього покажчик миші та переглядаючи попередній перегляд URL у нижній частині браузера. Якщо ви сумніваєтеся, безпечніше ввести URL, ніж натискати на посилання.

Загроза 4: Шахрайство з QR-кодами

Де відбувається: реальний світ

Шахрайство з QR-кодами особливо підле, оскільки може переслідувати вас у реальному світі. Зазвичай їх можна знайти на паркувальних лічильниках, у меню ресторанів, на дошках оголошень або на відкритих майданчиках, що пропонують доступ до Wi-Fi. Шахраї та злочинці наклеюють свої власні підроблені QR-коди поверх оригінальних — часто за допомогою буквальної наклейки — і вони перенаправляють вас на сайт-самозванець, який краде ваші логіни, дані та/або фінансову інформацію.

Як залишатися в безпеці

Перед скануванням будь-якого QR-коду двічі перевірте, що він від законної організації. При скануванні QR-кодів у громадських місцях переконайтеся, що це не наклейка. Також пам'ятайте, що шахрайство з QR-кодами просто перенаправляє вас на шахрайські сайти, тому двічі перевірте, що ви потрапили на законну сторінку, на якій немає жодних червоних прапорців. Якщо вона здається недійсною, закрийте вкладку.

Загроза 5: шкідлива реклама

Де відбувається: стримінгові сайти

Хто не відвідував переповнені рекламою сайти потокового мовлення, щоб дивитися телепередачі, не страждаючи від дедалі дорожчих платних трансляцій Netflix або Disney? Особливо для прямих трансляцій спортивних змагань! Якщо ви коли-небудь піратили футбольний стрім або бокс з оплатою за перегляд, то ви знаєте, про які сумнівні сайти я говорю. Ризик тут у тому, що ці сайти фінансуються за рахунок реклами, але більшість продавців реклами не хочуть асоціюватися з такою незаконною діяльністю, Тому цим стрімінговим сайтам доводиться менш педантично ставитися до реклами, яку приймають, а це значить, що їхня реклама може містити вірусне ПЗ. Явище відоме як "шкідлива реклама".

Як залишатися в безпеці

Ви не тільки ніколи не повинні надавати цим сайтам свою особисту або фінансову інформацію, ви також ніколи не повинні натискати на їхню рекламу. Також переконайтеся, що ваше антивірусне програмне забезпечення оновлено і працює правильно, перш ніж відвідувати такі сайти. Адже ви використовуєте антивірус, вірно? Розгляньте також можливість використання VPN. Зрештою, ці сайти незаконні.

Реклама на сайтах може нашкодити користувачам інтернету Фото: Getty Images

Загроза 6: Небезпечні ідеології

Де відбувається: Discord, Telegram, WhatsApp, інші сучасні месенджери зі слабкою модерацією

Сучасні додатки для спілкування чудово підходять для підтримання зв'язку з друзями і сім'єю, але вони також є розсадниками мерзенної діяльності. Відомо, що терористи, групи прихильників переваги білої раси, нелегальні порнографи і войовничі угруповання використовують такі додатки для організації, вербування і поширення небезпечних ідеологій і незаконних матеріалів. Деякі групи використовують ці додатки для управління повільними конвеєрами пропаганди, дезінформації та індоктринації з метою радикалізації сприйнятливих людей.

Як залишатися в безпеці

"Просто скажіть ні" — даремна порада в більшості випадків, але тут вона абсолютно доречна. Вам просто потрібно уникати таких груп і спільнот. Насправді, коли ви їх бачите, подумайте про те, щоб повідомити про них. Якщо ви є частиною інтернет-спільноти, яка деградувала до підтримки небезпечних, принизливих або неприємних ідей, що змушують вас почуватися некомфортно, тримайтеся подалі і йдіть. Видалити. Заблокувати. Повідомити. Рухатися далі.

Загроза 7: криптошахрайство

Де відбувається: соціальні мережі, коментарі

Криптовалюта і технологія блокчейна мають деякі законні застосування і все ще можуть вплинути на майбутнє фінансових установ, але ми все ще перебуваємо в епоху швидкого збагачення, коли все дозволено, і це означає, що шахраї люблять використовувати криптовалюту, щоб розлучити тих, хто не вміє поводитися з грошима. Такі шахрайства включають в себе підроблені акаунти знаменитостей, які обіцяють більший прибуток від ваших інвестицій лише в кілька часток біткоїна, і сервіси переказу криптовалютних гаманців, які намагаються вкрасти ваш закритий ключ і/або фразу відновлення.

Як залишатися в безпеці

Не ваші ключі, не ваші монети. Якщо у вас є криптовалюти, тримайте свої ключі в таємниці і ніколи не діліться ними з будь-ким. Виведіть свою криптовалюту з бірж і переведіть її в холодні гаманці, де ви будете єдиним господарем своїх монет. Ви, ймовірно, не станете одним із тих, хто швидко розбагатіє, тому грайте напевно, інвестуйте тільки те, що можете дозволити собі втратити, ніколи не панікуйте і тримайте свій FOMO під контролем.

Загроза 8: підроблені магазини додатків

Де відбувається: сайти завантаження APK

Час від часу Google може заборонити гру, в яку ви дійсно хочете грати, або додаток, від якого ви залежали. Коли це відбувається, ви зазвичай можете завантажити ці програми та ігри через сайти завантаження APK, але якщо ви не будете обережними, ви можете стати жертвою підроблених програм, завантажених шкідливим ПЗ. Це може здаватися нормальним і правильним, коли ви його запускаєте, але у фоновому режимі воно може красти ваші паролі, дані кредитної картки тощо. Закрита природа Google Play Store і Apple App Store може дратувати, але частково це робиться для вашого захисту. Перехід на сторонні ресурси піддає ризику.

Як залишатися в безпеці

Для досягнення найкращих результатів уникайте завантаження сторонніх застосунків, які недоступні в офіційних магазинах застосунків. Але якщо вам просто необхідно завантажити застосунок, який недоступний, переконайтеся, що ви на 100% довіряєте творцеві застосунку та завантажуєте застосунок лише за його офіційними посиланнями. Тим часом, встановіть на свій пристрій антивірусний захист для додаткового рівня захисту та розгляньте можливість резервного копіювання вашого пристрою на випадок, якщо ви спіймаєте програму-вимагач, яка заблокує вам доступ до ваших даних.

Загроза 9: атаки "людина посередині"

Де відбувається: громадський Wi-Fi

Загальнодоступний Wi-Fi дуже зручний, але пам'ятайте: якщо у вас є безкоштовний доступ до громадської мережі Wi-Fi, то він є і у шахраїв та хакерів. Деякі хакери можуть підслуховувати громадський Wi-Fi і отримувати доступ до вашої онлайн-активності. Шахраї можуть встановлювати підроблені точки доступу Wi-Fi, які виглядають так, ніби належать кафе, в якому ви перебуваєте, але це підробка. Нарешті, навіть без участі шахраїв чи хакерів, чи довіряєте ви тому, хто надає вам безкоштовний Wi-Fi? Можливо, саме вони шпигують за вами і крадуть ваші особисті дані, поки вони передаються мережею.

Як залишатися в безпеці

Завжди використовуйте надійний VPN перед підключенням до публічного Wi-Fi. VPN зашифрує вашу онлайн-активність і приховає ваші дії, тож це буде марно для тих, хто підслуховує. Але, як правило, під час використання публічного Wi-Fi не входьте в онлайн-акаунти і не вводьте свої банківські дані або будь-яку іншу конфіденційну інформацію, яку ви не хотіли б публікувати. Припускайте, що все, що ви робите в публічному Wi-Fi, відстежується, як це цілком може бути.

Громадськими мережами Wi-Fi можуть користуватися злочинці Фото: pexels.com

Загроза 10: посилання в пошуковій системі

Де відбувається: пошукові системи

Пошукова оптимізація зруйнувала пошукові системи — не одним способом. Перша сторінка результатів пошуку Google часто заповнена не дуже якісним контентом, але я говорю про інше: про те, що шахраї та хакери також можуть отруювати результати пошуку, просуваючи свої шкідливі веб-сайти на початок списку, або за допомогою маніпулятивних методів SEO, або за допомогою платних рекламних позицій. Ви можете подумати, що натискаєте на посилання відомого й авторитетного бренду, але це може бути сайт-самозванець, який намагається вкрасти ваші конфіденційні дані або заразити вас шкідливим ПЗ.

Як залишатися в безпеці

Практично неможливо повністю уникнути пошукових систем, тому вам слід бути особливо уважними, перш ніж натискати на посилання в результатах пошуку. Уникайте натискати на платні рекламні посилання і завжди двічі перевіряйте URL-адресу, перш ніж натискати на органічне посилання. Якщо воно виглядає підозріло, не натискайте на нього. Нарешті, переконайтеся, що ви захищені антивірусним програмним забезпеченням.

Загроза 11: Шкідливі електронні листи

Де це відбувається: Email

Шахрайський лист "нігерійський принц" був предметом жартів протягом десятиліть, але зростання генеративного ШІ зробило ці шахрайства набагато ефективнішими і складнішими для боротьби. Шахрайські та шкідливі листи стали складнішими, ніж будь-коли, оскільки тепер вони містять особисті дані для хірургічного впливу на людей. Це може зробити їх набагато складнішими для виявлення і більш довірливими, заманюючи вас у їхні ретельно розставлені пастки.

Як залишатися в безпеці

Поки що немає хорошої заміни електронній пошті, тому нам усім потрібно продовжувати користуватися нею. Але ви можете бути обережнішими, ніколи не натискаючи на посилання в електронних листах і ніколи не відкриваючи небажані вкладення. Якщо ви цього не запитували, не турбуйтеся про це. І як і у випадку з іншими видами шахрайства, будьте обережні з будь-якими електронними листами, які звучать тривожно, терміново або страшно, особливо якщо вони, як вам здається, вимагають від вас швидких дій протягом обмеженого часу.

Загроза 12: фізичний напад

Де відбувається: будь-який торговельний майданчик із можливістю отримання товару на місці

Оскільки криза вартості життя пожирає жертв по всьому світу, ринки старих автомобілів стали користуватися величезною популярністю. Вони чудово підходять для укладення угод і обмеження вашого впливу на навколишнє середовище як споживача. Але у них є свої ризики. Звичайно, вас можуть обдурити, але вас також можуть атакувати, якщо ви заберете свої покупки особисто. Лише кілька місяців тому жінку в Пенсільванії пограбували під час тест-драйву вживаної машини, яку вона планувала купити.

Як залишатися в безпеці

Ця проблема не настільки поширена, щоб повністю уникати ринків секонд-хенду, і вам не потрібно уникати місцевих пунктів самовивозу. Але завжди зустрічайтеся в добре освітленому громадському місці. В ідеалі візьміть із собою друга на зустріч; якщо вам потрібно піти одному, завжди повідомляйте кому-небудь, де ви будете, з ким зустрічаєтеся і коли будете вдома. І, якщо можливо, відмовтеся від готівки й оплатіть покупку в цифровому вигляді — після перевірки стану продукту, звісно.

Загроза 13: брехня та омани

Де це відбувається: чат-боти на основі ШІ, пошукові системи

Стрімке зростання ШІ одночасно захоплює і жахає. Один із найстрашніших аспектів сучасних чат-ботів і помічників ШІ — це те, як легко вони вигадують речі та впевнено подають їх як факти. У кращому випадку ви ставите просте запитання й отримуєте неправильну відповідь; у гіршому — отримуєте складну відповідь, яка звучить правильно, але сповнена неправди і неіснуючих сутностей. Небезпека полягає в тому, що ви самі недостатньо знаєте, щоб перевірити відповідь ШІ. Ці "галюцинації" з'являються в усьому: від ChatGPT до Copilot, від Google's AI Overviews і багато чого іншого — і в міру того, як дедалі більше сумнівних вебсайтів використовують ШІ для створення свого контенту, уся мережа стрімко рухається до майбутнього, в якому вона стає однією гігантською галюцинацією.

Як залишатися в безпеці

Ніколи не приймайте ШІ на віру. Просіть цитати. Використовуйте інші джерела, не пов'язані з ШІ, щоб перевірити ще раз його заяви. Якщо ви дійсно хочете бути в безпеці, уникайте використання ШІ для всього, що залежить від фактичної точності, і використовуйте ШІ тільки для кумедних або творчих завдань. Щойно ви почнете припускати, що все, що говорить вам ШІ, підозріло, ви будете попереду.

Загроза 14: Кримінальний контент

Де відбувається: Onion-сайти, порносайти

Відкритий, тобто незашифрований, інтернет, який ми всі використовуємо щодня, став набагато чистішим, ніж був колись, але нелегальний контент, як і раніше, завжди знаходиться на відстані одного кліка. Деякі небезпечні порносайти приховують нелегальний контент у своїх відеотеках, і стає ще гірше, коли ви починаєте бавитися з браузером Tor і "onion-сайтами" (тобто темною павутиною). У темній павутині ви можете зіткнутися з усілякими сумнівними, небезпечними й огидними речами — найманими вбивцями, незаконним продажем наркотиків, забороненою порнографією та іншими речами, які залишать шрами у вашій свідомості та які ніколи не будуть відроджені. Такі речі, за які вас справді можуть заарештувати і звинуватити у справжніх злочинах.

Як залишатися в безпеці

Використання браузера Tor для приховування своєї особистості в мережі — гарний початок, як і використання VPN для подальшого приховування своєї онлайн-активності. Але найкраще взагалі триматися подалі від темної павутини. Потужний антивірус може допомогти захистити вас від шкідливих програм, але він нічого не зробить із незаконним контентом, з яким ви можете зіткнутися. Якщо вам необхідно використовувати темну павутину, будьте гранично обережні. Але серйозно, не робіть цього.

Загроза 15: Порушення авторських прав

Де це відбувається: нелегальні сайти для скачування

Щоразу, коли ви щось завантажуєте нелегально, ви наражаєте себе на ризик. Якщо ви не будете обережні, вас можуть спіймати правоохоронні органи і власники авторських прав. Цей популярний торрент може здатися досить безневинним, але він може виявитися приманкою, створеною для того, щоб ловити завантажувачів, які нічого не підозрюють. Додатково до всього, такі інтернет-провайдери, як Comcast і Verizon, відстежують інтернет-активність і можуть легко визначити, коли ви займаєтеся піратством цифрового контенту. Все це означає, що ви можете отримати повідомлення про порушення авторських прав — і якщо це станеться, ви можете втратити доступ до Інтернету або зіткнутися з правовими наслідками.

Як залишатися в безпеці

Завжди використовуйте надійний VPN, щоб приховати свою особистість, коли ви завантажуєте торренти і відвідуєте нелегальні сайти для скачування. VPN приховує ваші сліди, так би мовити, не даючи інтернет-провайдерам шпигувати за вашим трафіком і унеможливлюючи відстеження вашої інтернет-активності. Але, знову ж таки, вам потрібен надійний VPN, який не зберігає вашу інтернет-активність. Шукайте той, який дотримується політики відсутності журналів.

Про автора

Джон Мартиндейл — блогер, розробник відеоігор і журналіст, що спеціалізується на комп'ютерних технологіях. Пише матеріали для PC World, Digital Trends, Forbes, Lifewire.

Нещодавно дослідження показало, що багато молодих людей бояться інтернету і вважають його помилкою. З 1293 учасників опитування віком від 16 до 21 року 68% почуваються гірше через соціальні мережі.