В России создали новый дрон "Ирбис": несет ли он опасность для ВСУ и на что способен

Наземный дрон был разработан на основе комплекса "Каракал", однако он имеет существенное отличие.

Related video

Об этом пишет российский ресурс ТАСС.

"Ирбис", в отличие от "Каракала" обладает большей грузоподъемностью в 500 кг, подчеркивает СМИ. Что до его технических характеристик, то дрон имеет длину 3 м, ширину 2 м, высоту 1,4 м, мотор мощностью 62 л. с., который обеспечивает запас хода — 100 км. Работает он благодаря дистанционному управлению (максимальное расстояние от оператора до платформы — 3 км). Его также оснастили камерами, тепловизором, навигатором и радиопередатчик, который якобы не боится помех, создаваемых системами РЭБ.

Дрон "Каракал" на выставке военной техники

Разработчики из холдинга "Высокоточные комплексы" (Ростех) уверяют, что дрон может перевозить грузы и оснащаться неким дополнительным оборудованием, но каким именно, они не сообщили. Возможно, речь идет о вооружении дрона. На данный момент робот проходит испытания, равно как и платформа "Каракал".

Впервые наземные дроны типа "Каракал" были показаны широкой публике в 2024 году. Тогда продемонстрировали маневренность этой гусеничной платформы и возможности системы дистанционного управления, работающей на основе радиоканала.

Разработчики уверяют, что он может быть использован даже в городской среде.

Ранее мы писали, что ВС РФ пытаются улучшить логистику с помощью платформ "Депеша" и "Каракал". Роботизированные платформы были представлены в различных вариантах. Они предназначены для эвакуации раненых и для транспортировки грузов, включая провизию и топливо.