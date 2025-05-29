У Росії створили новий дрон "Ірбіс": чи несе він небезпеку для ЗСУ і на що здатний

Наземний дрон був розроблений на основі комплексу "Каракал", однак він має суттєву відмінність.

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Про це пише російський ресурс ТАСС.

"Ірбіс", на відміну від "Каракала", має більшу вантажопідйомність у 500 кг, підкреслює ЗМІ. Щодо його технічних характеристик, то дрон має довжину 3 м, ширину 2 м, висоту 1,4 м, мотор потужністю 62 к. с., який забезпечує запас ходу — 100 км. Працює він завдяки дистанційному керуванню (максимальна відстань від оператора до платформи — 3 км). Його також оснастили камерами, тепловізором, навігатором і радіопередавачем, який нібито не боїться перешкод, які створюють системи РЕБ.

Дрон "Каракал" на виставці військової техніки

Розробники з холдингу "Високоточні комплекси" (Ростех) запевняють, що дрон може перевозити вантажі й оснащуватися якимось додатковим обладнанням, але яким саме, вони не повідомили. Можливо, йдеться про озброєння дрона. Наразі робот проходить випробування, так само як і платформа "Каракал".

Уперше наземні дрони типу "Каракал" були показані широкому загалу 2024 року. Тоді продемонстрували маневреність цієї гусеничної платформи і можливості системи дистанційного керування, що працює на основі радіоканалу.

Розробники запевняють, що він може бути використаний навіть у міському середовищі.

Раніше ми писали, що ЗС РФ намагаються поліпшити логістику за допомогою платформ "Депеша" і "Каракал". Роботизовані платформи були представлені в різних варіантах. Вони призначені для евакуації поранених і для транспортування вантажів, включно з провізією і паливом.