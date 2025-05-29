Дроны ВС РФ Supercam S350 стали еще опаснее: что с ними сделали оккупанты

Новое поколение дронов модели Supercam S350 теперь располагают улучшенной системой автозахвата цели, утверждают на предприятии "Беспилотные системы".

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Об этом пишет информагентство РФ ТАСС.

Российские инженеры применили новые алгоритмы, что привело к сокращению времени прохождения сигнала. Благодаря этому им удалось, как они говорят, повысить точность захвата целей дроном Supercam S350, увеличить скорость его реакции на команды, поступающие от оператора.

В компании также отметили, что данный БПЛА не боится воздействия систем РЭБ, может интегрироваться в разные военные комплексы, передает данные высокого качества. А теперь еще и его система автонаведения стала быстрее и точнее. Она захватывает цель и обозначает ее на видео рамкой, благодаря чему оператору легко ее отследить.

Что известно о дронах Supercam S350

Supercam S350 (иногда также S350F или S350M для модернизированных версий) — это российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, разработанный компанией "Беспилотные системы". Запуск осуществляется с помощью эластичной или пневматической катапульты, а посадка — на парашюте.

Технические характеристики Supercam S350:

Максимальный взлетный вес: 11,5 — 15,5 кг (зависит от полезной нагрузки и версии).

Двигатель: электрический.

Время полета: до 4,5 ч.

Скорость полета: максимум 120 км/ч.

Максимальная дальность полета: не менее 240 км.

Высота полета: 150-5000 м.

Дальность действия радиоканала управления: 70-100 км.

Дальность действия видеоканала: 50-100 км.

Полезная нагрузка и возможности

Supercam S350 имеет модульную архитектуру, что позволяет быстро менять полезные нагрузки и оборудование. Может нести до трех полезных нагрузок одновременно. Варианты полезной нагрузки включают:

Фотокамеры разрешением 20/24/42/60 Мп с различными объективами.

Гиростабилизированные видеокамеры PAL или HD с оптическим зумом.

Гиростабилизированные тепловизионные камеры.

Мультиспектральные и гиперспектральные сенсоры.

Датчики измерения радиационного фона.

Лазерные газоанализаторы.

Лазерные сканеры.

Модуль автоматического сопровождения цели.

Двухчастотный геодезический приемник (GNSS L1/L2 GPS/ГЛОНАСС) с поддержкой PPK/RTK.

Применение Supercam S350

ВС РФ применяют дрон для ведения воздушной разведки и наблюдения, передачи данных о передвижениях и позициях, корректировки артиллерийского огня и авиаударов, обнаружения и отслеживания военной техники, обеспечения оперативной информацией штурмовых групп.

Модульная конструкция обеспечивает быструю сборку этого БПЛА и замену полезной нагрузки. Герметичная конструкция модуля системы управления и полезной нагрузки увеличивает срок службы оборудования. Он также располагает автоматическим и полуавтоматическим режимами полета. возможностью зависания над объектом.

Ранее мы писали, что в РФ улучшили военные дроны Supercam S350M. Как уверяют разработчики, БПЛА теперь весит меньше, а его время полета увеличилось на 20%. Такие аппараты ВС РФ используют для ведения разведки с воздуха.