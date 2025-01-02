Выбор цели в реальном времени: РФ использует в Украине дроны Supercam S350 (фото)

Основное предназначение Supercam S350 — предоставление мгновенных данных о передвижениях и позициях противника, которые передаются непосредственно на российские командные центры. БПЛА направляет артиллерийский огонь и координирует авиаудары оккупационных войск.

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Россия развертывает новый беспилотник Supercam S350 в Украине для улучшения возможностей наведения в реальном времени. Эта система предназначена для передачи в реальном времени разведданных о местах дислокации непосредственно на командные пункты. Об этом пишет Army Recognition.

В российских войсках этот передовой БПЛА выполняет важную функцию — обеспечивает целенаведение для артиллерии и авиабомб.

Основное предназначение Supercam S350 — предоставление мгновенных данных о передвижениях и позициях противника, которые передаются непосредственно на российские командные центры. Это возможность быстрого принятия решений и высокоскоординированных операций, что повышает эффективность российских войск. БПЛА направляет артиллерийский огонь и координирует авиаудары оккупационных войск.

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Характеристики Supercam S350

Supercam S350

БПЛА разработан для работы от 210 до 300 минут; развивает скорость до 120 км/ч;

дальность радиоканала БПЛА — от 50 до 100 км;

передача видеосигнала эффективна на расстоянии до 50 км;

возможность ночного видения;

устойчивость к экстремальным погодным условиям; Supercam S350 работоспособен круглосуточно, независимо от окружающей среды.

Напомним, что 2 января военный эксперт Дмитрий Снегирев предупредил о потенциально "достаточно опасном сценарии" для ВСУ.

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