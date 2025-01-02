Вибір цілі в реальному часі: РФ використовує в Україні дрони Supercam S350 (фото)
Основне призначення Supercam S350 — надання миттєвих даних про пересування і позиції противника, які передаються безпосередньо на російські командні центри. БПЛА спрямовує артилерійський вогонь і координує авіаудари окупаційних військ.
Росія розгортає новий безпілотник Supercam S350 в Україні для поліпшення можливостей наведення в реальному часі. Ця система призначена для передачі в реальному часі розвідданих про місця дислокації безпосередньо на командні пункти. Про це пише Army Recognition.
У російських військах цей передовий БПЛА виконує важливу функцію — забезпечує цілеспрямованість для артилерії та авіабомб.
Основне призначення Supercam S350 — надання миттєвих даних про пересування і позиції противника, які передаються безпосередньо на російські командні центри. Це можливість швидкого ухвалення рішень і високоскоординованих операцій, що підвищує ефективність російських військ. БПЛА спрямовує артилерійський вогонь і координує авіаудари окупаційних військ.
Характеристики Supercam S350
- БПЛА розроблено для роботи від 210 до 300 хвилин; розвиває швидкість до 120 км/год;
- дальність радіоканалу БПЛА — від 50 до 100 км;
- передача відеосигналу ефективна на відстані до 50 км;
- можливість нічного бачення;
- стійкість до екстремальних погодних умов; Supercam S350 працездатний цілодобово, незалежно від навколишнього середовища.
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