Дрони ЗС РФ Supercam S350 стали ще небезпечнішими: що з ними зробили окупанти

Нове покоління дронів моделі Supercam S350 тепер мають у своєму розпорядженні поліпшену систему автозахвату цілі, стверджують на підприємстві "Безпілотні системи".

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Про це пише інформагентство РФ ТАСС.

Російські інженери застосували нові алгоритми, що призвело до скорочення часу проходження сигналу. Завдяки цьому їм вдалося, як вони кажуть, підвищити точність захоплення цілей дроном Supercam S350, збільшити швидкість його реакції на команди, що надходять від оператора.

У компанії також зазначили, що цей БПЛА не боїться впливу систем РЕБ, може інтегруватися в різні військові комплекси, передає дані високої якості. А тепер ще й його система автонаведення стала швидшою і точнішою. Вона захоплює ціль і позначає її на відео рамкою, завдяки чому оператору легко її відстежити.

Що відомо про дрони Supercam S350

Supercam S350 (іноді також S350F або S350M для модернізованих версій) — це російський безпілотний літальний апарат (БПЛА) літакового типу, розроблений компанією "Безпілотні системи". Запуск здійснюється за допомогою еластичної або пневматичної катапульти, а посадка — на парашуті.

Технічні характеристики Supercam S350:

Максимальна злітна вага: 11,5 — 15,5 кг (залежить від корисного навантаження і версії).

Двигун: електричний.

Час польоту: до 4,5 год.

Швидкість польоту: максимум 120 км/год.

Максимальна дальність польоту: не менше 240 км.

Висота польоту: 150-5000 м.

Дальність дії радіоканалу управління: 70-100 км.

Дальність дії відеоканалу: 50-100 км.

Корисне навантаження і можливості

Supercam S350 має модульну архітектуру, що дає змогу швидко змінювати корисні навантаження та обладнання. Може нести до трьох корисних навантажень одночасно. Варіанти корисного навантаження включають:

Фотокамери роздільною здатністю 20/24/42/60 Мп з різними об'єктивами.

Гіростабілізовані відеокамери PAL або HD з оптичним зумом.

Гіростабілізовані тепловізійні камери.

Мультиспектральні та гіперспектральні сенсори.

Датчики вимірювання радіаційного фону.

Лазерні газоаналізатори.

Лазерні сканери.

Модуль автоматичного супроводу цілі.

Двочастотний геодезичний приймач (GNSS L1/L2 GPS/ГЛОНАСС) з підтримкою PPK/RTK.

Застосування Supercam S350

ЗС РФ застосовують дрон для ведення повітряної розвідки і спостереження, передавання даних про пересування і позиції, коригування артилерійського вогню і авіаударів, виявлення і відстеження військової техніки, забезпечення оперативною інформацією штурмових груп.

Модульна конструкція забезпечує швидке складання цього БПЛА і заміну корисного навантаження. Герметична конструкція модуля системи управління і корисного навантаження збільшує термін служби обладнання. Він також має автоматичний і напівавтоматичний режими польоту, можливість зависання над об'єктом.

Раніше ми писали, що в РФ поліпшили військові дрони Supercam S350M. Як запевняють розробники, БПЛА тепер важить менше, а його час польоту збільшився на 20%. Такі апарати ЗС РФ використовують для ведення розвідки з повітря.