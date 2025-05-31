Как за 30 секунд настроить в WhatsApp ключ доступа, который спасет от мошенников

Мессенджер предупреждает людей о необходимости повысить уровень безопасности своих учетных записей, чтобы защититься от мошенников.

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Об этом пишет thesun.co.uk.

WhatsApp призывает пользователей активировать ключ доступа. Ключи доступа — это альтернатива паролям, которая намного безопаснее и быстрее. Они используют сканирование лица, отпечатка пальца или простой код доступа для входа. Поэтому ключи доступа невозможно угадать, и их также невозможно использовать повторно.

Пароли могут быть украдены в сети, а вот ключ доступа — нет. Люди также используют одни и те же пароли, чтобы наверняка помнить их. Но повторно используемые пароли позволяют хакерам легко взламывать учетные записи, а простые входы легко угадываются. У ключей нет ни одной из этих проблем, что делает их гораздо более безопасными.

Ряд технологических компаний, таких как Google, подталкивают людей к переходу с паролей на ключи доступа.

Если телефон попадет в чужие руки, мошенники могут использовать его для взлома сообщений и даже отправлять текстовые сообщения членам семьи, чтобы выманить у них деньги, выдавая себя за вас.

"Мы отправляем вам регистрационный код, чтобы подтвердить, что вы являетесь владельцем номера телефона, который хотите использовать в WhatsApp", — объясняет Мета. "После регистрации вашего номера телефона в WhatsApp вы можете настроить пароль для будущей проверки. Вы можете использовать свой отпечаток пальца, лицо или блокировку экрана, чтобы подтвердить, что это вы с помощью пароля. При регистрации вы можете использовать пароль вместо SMS".

Как настроить ключи доступа в WhatsApp

Чтобы начать настройку в своей учетной записи, выполните следующие действия: перейдите в настройки WhatsApp — нажмите "Учетная запись" — нажмите "Пароли" — нажмите "Создать пароль" (пропустите этот шаг, если у вас Android) — нажмите "Продолжить".