Як за 30 секунд налаштувати у WhatsApp ключ доступу, який врятує від шахраїв

Месенджер попереджає людей про необхідність підвищити рівень безпеки своїх облікових записів, щоб захиститися від шахраїв.

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Про це пише thesun.co.uk.

WhatsApp закликає користувачів активувати ключ доступу. Ключі доступу — це альтернатива паролям, яка набагато безпечніша і швидша. Вони використовують сканування обличчя, відбитка пальця або простий код доступу для входу. Тому ключі доступу неможливо вгадати, і їх також неможливо використовувати повторно.

Паролі можуть бути вкрадені в мережі, а ось ключ доступу — ні. Люди також використовують одні й ті самі паролі, щоб напевно пам'ятати їх. Але повторно використовувані паролі дають змогу хакерам легко зламувати облікові записи, а прості входи легко вгадуються. У ключів немає жодної з цих проблем, що робить їх набагато безпечнішими.

Низка технологічних компаній, таких як Google, підштовхують людей до переходу з паролів на ключі доступу.

Якщо телефон потрапить у чужі руки, шахраї можуть використовувати його для злому повідомлень і навіть надсилати текстові повідомлення членам сім'ї, щоб виманити у них гроші, видаючи себе за вас.

"Ми відправляємо вам реєстраційний код, щоб підтвердити, що ви є власником номера телефону, який хочете використовувати у WhatsApp", — пояснює Мета. "Після реєстрації вашого номера телефону в WhatsApp ви можете налаштувати пароль для майбутньої перевірки. Ви можете використовувати свій відбиток пальця, обличчя або блокування екрана, щоб підтвердити, що це ви за допомогою пароля. Під час реєстрації ви можете використовувати пароль замість SMS".

Як налаштувати ключі доступу в WhatsApp

Щоб почати налаштування у своєму обліковому записі, виконайте такі дії: перейдіть у налаштування WhatsApp — натисніть "Обліковий запис" — натисніть "Паролі" — натисніть "Створити пароль" (пропустіть цей крок, якщо у вас Android) — натисніть "Продовжити".