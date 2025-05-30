Люди по всему миру перестанут покупать смартфоны в этом году: что случилось

Ожидается, что продажи iPhone компании Apple и ее ближайших конкурентов серьезно пострадают от новой тарифной политики администрации Трампа, представленной в апреле.

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Об этом пишет издание bloomberg.com.

Две независимые компании по исследованию рынка снизили свои прогнозы роста на 2025 год более чем вдвое: IDC теперь ожидает роста мировых поставок смартфонов всего на 0,6% за год, в то время как Counterpoint Research прогнозирует рост на 1,9%. Обе компании предупреждают, что потенциальный рост цен и более широкая макроэкономическая неопределенность, связанная с тарифами, снизят энтузиазм по поводу новых покупок.

Смартфоны получили освобождение от тарифов в середине апреля, однако президент Дональд Трамп в этом месяце пригрозил 25-процентным сбором за импорт смартфонов, произведенных за пределами США. Это давление привело к снижению стоимости акций Apple и способствовало ожиданиям потенциального повышения цен производителем iPhone и другими.

"Индустрия смартфонов столкнулась с неопределенностью", — сказала старший директор по исследованиям IDC Набила Попал. "Поставщики смартфонов — особенно те, которые поставляют продукцию в США — теперь должны ориентироваться в сложной геополитике наряду с продолжающимися усилиями по диверсификации цепочки поставок".

У китайской компании Huawei, говорят аналитики из Counterpoint, в этом году будет меньше трудностей с поставками ключевых компонентов. Она восстанавливает долю рынка внутри страны с тех пор, как начала производить собственные чипы, и ее перспективы продвижения на более далекие расстояния, похоже, улучшаются даже несмотря на потрясения в мировой экономике.

"Укрепление цепочки поставок должно помочь им стать более агрессивными за рубежом в долгосрочной перспективе", — сказал аналитик Counterpoint Итан Ци.

Ранее мы писали, что некоторым смартфонам Xiaomi пора на свалку. Скоро состоится выпуск Android 16. К сожалению, некоторые устройства Xiaomi, Redmi и Poco не будут обновлены, поскольку они уже достигли конца своего жизненного цикла с точки зрения обновлений ОС.