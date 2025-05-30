Люди по всьому світу перестануть купувати смартфони цього року: що сталося

Очікується, що продажі iPhone компанії Apple та її найближчих конкурентів серйозно постраждають від нової тарифної політики адміністрації Трампа, представленої у квітні.

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Про це пише видання bloomberg.com.

Дві незалежні компанії з дослідження ринку знизили свої прогнози зростання на 2025 рік більш ніж удвічі: IDC тепер очікує зростання світових поставок смартфонів лише на 0,6% за рік, тоді як Counterpoint Research прогнозує зростання на 1,9%. Обидві компанії попереджають, що потенційне зростання цін і ширша макроекономічна невизначеність, пов'язана з тарифами, знизять ентузіазм щодо нових покупок.

Смартфони отримали звільнення від тарифів у середині квітня, однак президент Дональд Трамп цього місяця пригрозив 25-відсотковим збором за імпорт смартфонів, вироблених за межами США. Цей тиск призвів до зниження вартості акцій Apple і сприяв очікуванням потенційного підвищення цін виробником iPhone та іншими.

"Індустрія смартфонів зіткнулася з невизначеністю", — сказала старший директор з досліджень IDC Набіла Попал. "Постачальники смартфонів — особливо ті, які постачають продукцію в США — тепер повинні орієнтуватися в складній геополітиці поряд з триваючими зусиллями з диверсифікації ланцюжка поставок".

У китайської компанії Huawei, кажуть аналітики з Counterpoint, цього року буде менше труднощів із постачанням ключових компонентів. Вона відновлює частку ринку всередині країни відтоді, як почала виробляти власні чіпи, і її перспективи просування на більш далекі відстані, схоже, поліпшуються навіть незважаючи на потрясіння у світовій економіці.

"Зміцнення ланцюжка поставок має допомогти їм стати більш агресивними за кордоном у довгостроковій перспективі", — сказав аналітик Counterpoint Ітан Ці.

Раніше ми писали, що деяким смартфонам Xiaomi пора на звалище. Скоро відбудеться випуск Android 16. На жаль, деякі пристрої Xiaomi, Redmi і Poco не будуть оновлені, оскільки вони вже досягли кінця свого життєвого циклу з точки зору оновлень ОС.