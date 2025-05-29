Цим смартфонам Xiaomi час на звалище: названо гаджети, які безнадійно застаріли

Скоро відбудеться випуск Android 16. На жаль, деякі пристрої Xiaomi, Redmi і Poco не будуть оновлені, оскільки вони вже досягли кінця свого життєвого циклу з точки зору оновлень ОС.

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Про це пише видання gizmochina.com.

ЗМІ підготувало список пристроїв Xiaomi, які не будуть оновлені до Android 16. Компанія офіційно не оголосила, які пристрої отримають оновлення Android 16, а які ні. Тому журналістам довелося покластися на існуючу політику оновлення програмного забезпечення.

Флагманська серія смартфонів Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

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Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12X

Старі моделі

Серія Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Серія планшетів Xiaomi Pad

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Моделі Xiaomi Pad старші за 5-ту версію

Гаджети Redmi Note

Redmi Note 12 (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12S

Серія Redmi K

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi K50 Gaming

Серія Redmi A

Redmi A2

Redmi A2+

Старі моделі Redmi A

Пристрої Poco

Серія Poco F

Poco F5

Poco F5 Pro

Старі моделі Poco F

Серія Poco X

Poco X5

Poco X5 Pro

Старі моделі Poco X

Серія Poco M

Poco M5

Poco M5s

Старі моделі Poco M

Серія Poco C

Poco C65

Poco C55

Poco C51

Старі моделі Poco C

Навіть якщо ваш смартфон або планшет не отримає Android 16, він все одно може отримати кілька невеликих випусків HyperOS і виправлень безпеки протягом деякого часу, підкреслили у виданні.

Раніше ми писали, що оновлення ОС Android дістанеться не всім. Android 16 готується до виходу вже в червні, але доступ до нього отримають не всі телефони. Ба більше — без оновлення залишаться навіть ті, хто завжди був вірним гравцем Android — як, наприклад, Nothing.