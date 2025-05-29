Цим смартфонам Xiaomi час на звалище: названо гаджети, які безнадійно застаріли
Скоро відбудеться випуск Android 16. На жаль, деякі пристрої Xiaomi, Redmi і Poco не будуть оновлені, оскільки вони вже досягли кінця свого життєвого циклу з точки зору оновлень ОС.
Про це пише видання gizmochina.com.
ЗМІ підготувало список пристроїв Xiaomi, які не будуть оновлені до Android 16. Компанія офіційно не оголосила, які пристрої отримають оновлення Android 16, а які ні. Тому журналістам довелося покластися на існуючу політику оновлення програмного забезпечення.
Флагманська серія смартфонів Xiaomi
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12X
- Старі моделі
- Серія Xiaomi Civi
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi
Серія планшетів Xiaomi Pad
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Моделі Xiaomi Pad старші за 5-ту версію
Гаджети Redmi Note
- Redmi Note 12 (LTE/5G)
- Redmi Note 12 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12S
Серія Redmi K
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50i
- Redmi K50 Gaming
Серія Redmi A
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Старі моделі Redmi A
Пристрої Poco
Серія Poco F
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Старі моделі Poco F
Серія Poco X
- Poco X5
- Poco X5 Pro
- Старі моделі Poco X
Серія Poco M
- Poco M5
- Poco M5s
- Старі моделі Poco M
Серія Poco C
- Poco C65
- Poco C55
- Poco C51
- Старі моделі Poco C
Навіть якщо ваш смартфон або планшет не отримає Android 16, він все одно може отримати кілька невеликих випусків HyperOS і виправлень безпеки протягом деякого часу, підкреслили у виданні.
Раніше ми писали, що оновлення ОС Android дістанеться не всім. Android 16 готується до виходу вже в червні, але доступ до нього отримають не всі телефони. Ба більше — без оновлення залишаться навіть ті, хто завжди був вірним гравцем Android — як, наприклад, Nothing.