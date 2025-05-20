Оновлення Android 16: розробники могли припасти фішку, на яку користувачі чекають найбільше

Щорічна конференція Google I/O 2025 відбудеться сьогодні, 20 травня, і на ній, як очікується, буде оголошено про оновлення, які з'являться в Android 16. Серед таких оновлень — довгоочікувана опція "Прихований режим робочого столу".

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Про це пише tomsguide.com.

Як пояснюють експерти видання, такий режим дасть змогу під'єднати гаджет користувача — приміром, Pixel 9 Pro XL — до зовнішнього монітора і використовувати його так само, як настільний персональний комп'ютер.

Автор матеріалу tomsguide.com посилається на власний досвід минулого року, коли він використовував Samsung DeX на своєму Galaxy S24 Ultra — а потім намагався знайти схожу функцію для Pixel. Зрештою він її знайшов — однак це виявилося доволі виснажливим завданням, бо для активації потрібного режиму треба було виконати певні налаштування.

Експерти висловлюють побажання, щоб така функція нарешті з'явилася в Android 16 — адже Google може зробити цей режим робочого столу офіційним і стандартним для всіх телефонів. Перевага режиму — у тому, що він може краще справлятися з кількома застосунками одночасно. Немає жодного порівняння між спробами запустити два застосунки одночасно на телефоні та на комп'ютері, підключеному до монітора. Навіть прості завдання, як-от копіювання і вставка з однієї програми в іншу, набагато простіше виконувати за допомогою цього режиму робочого столу.

Але досі Google не афішувала цю функцію, оскільки вона працювала з перебоями. Минулого року стало відомо, що Google все ж може доопрацювати режим робочого столу і випустити його. Після виходу відео, що демонструє його роботу з останньою бета-версією Android 16, у користувачів з'явилася надія, що вигідна функція в майбутньому оновленні нарешті запрацює офіційно і повноцінно.

Раніше Фокус писав про п'ять нових корисних функцій Android 16, про які варто було б знати користувачам. Серед таких функцій — оновлена панель швидких налаштувань, боротьба з шахраями, які можуть заблокувати вкрадений телефон, захист від шкідливого ПЗ, а також посилений захист конфіденційності.