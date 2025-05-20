Обновление Android 16: разработчики могли припасти фишку, которую пользователи ждут больше всего

Ежегодная конференция Google I/O 2025 состоится сегодня, 20 мая, и на ней, как ожидается, будет объявлено об обновлениях, которые появятся в Android 16. Среди таких обновлений – долгожданная опция «Скрытый режим рабочего стола».

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Об этом пишет tomsguide.com.

Как поясняют эксперты издания, такой режим позволит подключить гаджет пользователя – к примеру, Pixel 9 Pro XL – к внешнему монитору и использовать его так же, как настольный персональный компьютер.

Автор материала tomsguide.com ссылается на собственный опыт прошлого года, когда он использовал Samsung DeX на своем Galaxy S24 Ultra – а потом пытался найти похожую функцию для Pixel. В конце концов он ее нашел – однако это оказалось довольно утомительной задачей, так как для активации нужного режим надо было выполнить определенные настройки.

Эксперты высказывают пожелание, чтобы такая функция наконец появилась в Android 16 – ведь Google может сделать этот режим рабочего стола официальным и стандартным для всех телефонов. Преимущество режима – в том, что он может лучше справляться с несколькими приложениями одновременно. Нет никакого сравнения между попытками запустить два приложения одновременно на телефоне и на компьютере, подключенном к монитору. Даже простые задачи, такие как копирование и вставка из одного приложения в другое, намного проще выполнять с помощью этого режима рабочего стола.

Но до сих пор Google не афишировала эту функцию, так как она работала с перебоями. В минувшем году стало известно, что Google все же может доработать режим рабочего стола и выпустить его. После выхода видео, демонстрирующего его работу с последней бета-версией Android 16, у пользователей появилась надежда, что выгодная функция в предстоящем обновлении наконец-то заработает официально и полноценно.

Ранее Фокус писал про пять новых полезных функций Android 16, о которых стоило бы знать пользователям. Среди таких функций – обновленная панель быстрых настроек, борьба с мошенниками, которые могут заблокировать украденный телефон, зашита от вредоносного ПО, а также усиленная защита конфиденциальности.