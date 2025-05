Оновлення Android дістанеться не всім: який телефон його точно не отримає

Оновлення Android 16 готується до виходу вже в червні, але доступ до нього отримають не всі телефони. Ба більше — без оновлення залишаться навіть ті, хто завжди був вірним гравцем Android — як, наприклад, Nothing.

Про це повідомляє gizmochina.com.

Видання зазначає, що з впровадженням Android 15 Nothing впорався навіть краще за інших — розгорнув його швидко, а завершив швидше, ніж багато брендів. Однак червневого оновлення користувачам Nothing доведеться чекати довше, а перша модель телефону цієї компанії — Nothing Phone (1) — взагалі не отримає Android 16.

При цьому Nothing стримав обіцянку, дану в 2022 році, коли він тільки виходив на ринок з Nothing Phone (1). Британський бренд тоді обіцяв запропонувати своїм телефонам три покоління оновлень Android — і він це зробив (першою ОС була Android 12).

Оновлення Android 15, яке було випущено на початку цього року, ознаменувало закінчення отримання оновлень для Nothing Phone (1). Менш із тим, цей телефон ще деякий час буде отримувати виправлення безпеки.

Тому видання припускає, що ситуація теоретично ще може змінитися. Згідно з політикою оновлення компанії, Nothing Phone (1) не має права на майбутні оновлення ОС, включно з Android 16. З одного боку, користувачам треба б переходити на більш сучасні моделі. Але з іншого боку, можливо, їм варто просто поки почекати — все-таки є шанс, що, коли оновлення Android 16 буде запущено повністю, Nothing спромогнеться забезпечити його і для свого першого смартфона.

Нагадаємо, оновлення ОС Android 16 офіційно заплановано на другу половину нинішнього року (зокрема, найімовірнішою датою називають червень 2025-го). Що стосується першої бета-версії, то її було представлено в січні цього року.

Раніше Фокус писав про п'ять нових корисних функцій Android 16, про які варто було б знати користувачам. Серед таких функцій — оновлена панель швидких налаштувань, боротьба з шахраями, які можуть заблокувати вкрадений телефон, захист від шкідливого ПЗ, а також посилений захист конфіденційності.