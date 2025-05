Обновление Android достанется не всем: какой телефон его точно не получит

Обновление Android 16 готовится к выходу уже в июне, но доступ к нему получат не все телефоны. Более того – без обновления останутся даже те, кто всегда был верным игроком Android – как, например, Nothing.

Об этом сообщает gizmochina.com.

Издание отмечает, что с внедрением Android 15 Nothing справился даже лучше других – развернул его быстро, а завершил скорее, чем многие бренды. Однако июньского обновления пользователям Nothing придётся ждать дольше, а первая модель телефона этой компании – Nothing Phone (1) – вообще не получит Android 16.

При этом Nothing сдержал обещание, данное в 2022 году, когда он только выходил на рынок с Nothing Phone (1). Британский бренд тогда обещал предложить своим телефонам три поколения обновлений Android — и он это сделал (первой ОС была Android 12).

Обновление Android 15, которое было выпущено в начале этого года, ознаменовало окончание получения обновлений для Nothing Phone (1). Тем не менее, этот телефон еще некоторое время будет получать исправления безопасности.

Поэтому издание допускает, что ситуация теоретически еще может измениться. Согласно политике обновления компании, Nothing Phone (1) не имеет права на будущие обновления ОС, включая Android 16. С одной стороны, пользователям надо бы переходить на более современные модели. Но с другой стороны, возможно, им стоит просто пока подождать – все-таки есть шанс, что, когда обновление Android 16 будет запущено полностью, Nothing сумеет обеспечить его и для своего первого смартфона.

Напомним, обновление ОС Android 16 официально запланировано на вторую половину нынешнего года (в частности, наиболее вероятной датой называют июнь 2025-го). Что касается первой бета-версии, то она была представлена в январе этого года.

Ранее Фокус писал про пять новых полезных функций Android 16, о которых стоило бы знать пользователям. Среди таких функций – обновленная панель быстрых настроек, борьба с мошенниками, которые могут заблокировать украденный телефон, зашита от вредоносного ПО, а также усиленная защита конфиденциальности.