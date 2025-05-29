Этим смартфонам Xiaomi пора на свалку: названы гаджеты, которые безнадежно устарели

Скоро состоится выпуск Android 16. К сожалению, некоторые устройства Xiaomi, Redmi и Poco не будут обновлены, поскольку они уже достигли конца своего жизненного цикла с точки зрения обновлений ОС.

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Об этом пишет издание gizmochina.com.

СМИ подготовило список устройств Xiaomi, которые не будут обновлены до Android 16. Компания официально не объявила, какие устройства получат обновление Android 16, а какие нет. Поэтому журналистам пришлось положиться на существующую политику обновления программного обеспечения.

Флагманская серия смартфонов Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12X

Старые модели

Серия Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Серия планшетов Xiaomi Pad

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Модели Xiaomi Pad старше 5-й версии

Гаджеты Redmi Note

Redmi Note 12 (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12S

Серия Redmi K

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi K50 Gaming

Серия Redmi A

Redmi A2

Redmi A2+

Старые модели Redmi A

Устройства Poco

Серия Poco F

Poco F5

Poco F5 Pro

Старые модели Poco F

Серия Poco X

Poco X5

Poco X5 Pro

Старые модели Poco X

Серия Poco M

Poco M5

Poco M5s

Старые модели Poco M

Серия Poco C

Poco C65

Poco C55

Poco C51

Старые модели Poco C

Даже если ваш смартфон или планшет не получит Android 16, оно все равно может получить несколько небольших выпусков HyperOS и исправлений безопасности в течение некоторого времени, подчеркнули в издании.

Ранее мы писали, что обновление ОС Android достанется не всем. Android 16 готовится к выходу уже в июне, но доступ к нему получат не все телефоны. Более того — без обновления останутся даже те, кто всегда был верным игроком Android — как, например, Nothing.