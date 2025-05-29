Этим смартфонам Xiaomi пора на свалку: названы гаджеты, которые безнадежно устарели
Скоро состоится выпуск Android 16. К сожалению, некоторые устройства Xiaomi, Redmi и Poco не будут обновлены, поскольку они уже достигли конца своего жизненного цикла с точки зрения обновлений ОС.
Об этом пишет издание gizmochina.com.
СМИ подготовило список устройств Xiaomi, которые не будут обновлены до Android 16. Компания официально не объявила, какие устройства получат обновление Android 16, а какие нет. Поэтому журналистам пришлось положиться на существующую политику обновления программного обеспечения.
Флагманская серия смартфонов Xiaomi
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12X
- Старые модели
- Серия Xiaomi Civi
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi
Серия планшетов Xiaomi Pad
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Модели Xiaomi Pad старше 5-й версии
Гаджеты Redmi Note
- Redmi Note 12 (LTE/5G)
- Redmi Note 12 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12S
Серия Redmi K
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50i
- Redmi K50 Gaming
Серия Redmi A
- Redmi A2
- Redmi A2+
- Старые модели Redmi A
Устройства Poco
Серия Poco F
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Старые модели Poco F
Серия Poco X
- Poco X5
- Poco X5 Pro
- Старые модели Poco X
Серия Poco M
- Poco M5
- Poco M5s
- Старые модели Poco M
Серия Poco C
- Poco C65
- Poco C55
- Poco C51
- Старые модели Poco C
Даже если ваш смартфон или планшет не получит Android 16, оно все равно может получить несколько небольших выпусков HyperOS и исправлений безопасности в течение некоторого времени, подчеркнули в издании.
Ранее мы писали, что обновление ОС Android достанется не всем. Android 16 готовится к выходу уже в июне, но доступ к нему получат не все телефоны. Более того — без обновления останутся даже те, кто всегда был верным игроком Android — как, например, Nothing.