"Интерфейс как в видеоигре": Meta разрабатывает новый супер-шлем с дополненной реальностью для армии

Компании Anduril и Meta объявили о сотрудничестве по созданию новых боевых интерфейсов для пехоты США на основе технологии дополненной реальности — Extended Reality (XR). Суть технологии заключается в наложении дополнительной графики и информации на реальное изображение.

Related video

Об этом пишет Defense Express.

Технология дополненной реальности уже известна широкой публике еще с 2013 года, когда появились первые "умные очки" Google Glass, однако коммерческого прорыва она до сих пор не достигла.

В военной сфере XR может стать настоящим прорывом: солдат получит интерфейс, похожий на видеоигру. На поле боя прямо перед глазами могут появляться отметки союзников и противников, карта, изображения с дронов, а также функция переключения между обычным и тепловизионным режимами. Можно будет видеть сквозь броню БМП, прицельно стрелять из укрытия, не подставляясь под огонь.

Также возможна реализация других функций, которые раньше казались фантастикой. Интеграция с элементами искусственного интеллекта приближает эти решения к тому, что мы привыкли видеть в фильмах в стиле киберпанк. Именно поэтому руководитель Anduril Палмер Лаки, известный своей приверженностью к боевым дронам, отметил, что его миссия заключается в том, чтобы "превратить солдат в техномантов". И партнерство с Meta должно помочь в реализации этой идеи.

К слову, техномант (техномансер) — это понятие из киберпанковой фантастики, описывающее человека, тесно связанного с технологиями. А название компании Anduril — отсылка к мечу Арагорна из "Властелина колец" Толкина — тоже имеет символическое значение.

Сейчас проект IVAS (Integrated Visual Augmentation System), инициированный Пентагоном, трансформирован в SBMC (Soldier-Borne Mission Command) — новую программу с новыми техническими требованиями. Именно в рамках этого конкурса Anduril и Meta планируют совместно соревноваться со своим решением.

Напомним, дополненная реальность, экзоскелеты и биометрические датчики — все это вскоре станет повседневностью для бойцов, говорят военные эксперты.

Фокус также ранее писал, как дополненная реальность останавливает атаки Российской Федерации на фронте.