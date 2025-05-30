"Інтерфейс як у відеогрі": Meta розробляє новий супершолом з доповненою реальністю для армії

Компанії Anduril і Meta оголосили про співпрацю зі створення нових бойових інтерфейсів для піхоти США на основі технології доповненої реальності — Extended Reality (XR). Суть технології полягає в накладанні додаткової графіки та інформації на реальне зображення.

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Про це пише Defense Express.

Технологія доповненої реальності вже відома широкому загалу ще з 2013 року, коли з’явилися перші "розумні окуляри" Google Glass, однак комерційного прориву вона досі не досягла.

У військовій сфері XR може стати справжнім проривом: солдат отримає інтерфейс, схожий на відеогру. На полі бою прямо перед очима можуть з’являтися позначки союзників і противників, карта, зображення з дронів, а також функція перемикання між звичайним і тепловізійним режимами. Можна буде бачити крізь броню БМП, прицільно стріляти з укриття, не підставляючись під вогонь.

Також можлива реалізація інших функцій, які раніше здавалися фантастикою. Інтеграція з елементами штучного інтелекту наближає ці рішення до того, що ми звикли бачити у фільмах у стилі кіберпанк. Саме тому керівник Anduril Палмер Лакі, відомий своєю прихильністю до бойових дронів, зазначив, що його місія полягає в тому, щоб "перетворити солдатів на техномантів". І партнерство з Meta має допомогти в реалізації цієї ідеї.

До речі, техномант (техномансер) — це поняття з кіберпанкової фантастики, що описує людину, тісно пов’язану з технологіями. А назва компанії Anduril — відсилання до меча Арагорна з "Володаря перснів" Толкіна — теж має символічне значення.

Зараз проєкт IVAS (Integrated Visual Augmentation System), ініційований Пентагоном, трансформовано в SBMC (Soldier-Borne Mission Command) — нову програму з новими технічними вимогами. Саме в межах цього конкурсу Anduril та Meta планують спільно змагатися зі своїм рішенням.

Нагадаємо, доповнена реальність, екзоскелети та біометричні датчики — все це незабаром стане повсякденністю для бійців, кажуть військові експерти.

Фокус також раніше писав, як доповнена реальність зупиняє атаки Російської Федерації на фронті.