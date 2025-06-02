Блогер создал самый мощный в мире ручной лазер: для чего он ему понадобился (видео)

Изобретатель Styropyro создал и испытал 250-ваттное ручное лазерное устройство. Система примерно в 50 000 раз мощнее стандартных коммерческих лазерных указок.

Related video

Об этом пишет interestingengineering.com.

Styropyro подверг свое устройство испытанию. На видео показано, как он легко прожег несколько объектов и даже оставил следы "ожогов" на алмазах.

Сверхмощное ручное лазерное устройство

Ручные лазеры обычно выпускаются в форме лазерных указок. Их концентрированный луч мощностью 0,005 Вт — ничто по сравнению с 250-ваттным лазерным устройством, разработанным Styropyro (настоящее Дрейк Энтони, — ред.). Он сделал себе имя, экспериментируя с самодельными лазерными системами и выкладывая ролики на YouTube.

Его последний проект, так сказать, вышел за рамки, т.к. законодательство США ограничивают лазерные устройства 5 милливаттами. Это сделано для предотвращения повреждения глаз и других несчастных случаев. При мощности 250 Вт система Styropyro намного превосходит эти ограничения и приближается к мощности, используемой в промышленных режущих инструментах.

Чтобы создать ручной лазер, блогер закупил компоненты в Интернете, в частности на eBay. Он использовал промышленные лазерные диоды, предназначенные для кинопроекторов. Новая конструкция состоит из нескольких высокомощных синих лазерных диодов, выходы которых объединены в один сверхмощный луч.

Блогер Styropyro демонстрирует мощный ручной лазер

Зачем блогеру мощный лазер

Во время своих испытаний Styropyro использовал защитное снаряжение, включая специальные очки. Он также работал в контролируемой среде, чтобы снизить вероятность любых несчастных случаев.

"Его опасность для глаз непостижима", — объяснил изобретатель в своем видео, которое вы можете посмотреть выше.

Styropyro просто вышел за рамки сжигания вещей в своих демонстрационных видео. К примеру, ученые используют мощные лазеры для изучения свойств материалов в лабораториях. В своей гораздо менее формальной обстановке Стиропиро фокусировал свой луч на материале, пока тот не кристаллизовался в структуры, похожие на драгоценные камни.

Ранее мы писали, что в РФ заявили о применении лазерного оружия против дронов ВСУ. Видео, опубликованное в Telegram, показывает, как группа российских военнослужащих управляет лазерной системой борьбы с беспилотниками с транспортного средства.