Блогер створив найпотужніший у світі ручний лазер: для чого він йому знадобився (відео)

Винахідник Styropyro створив і випробував 250-ватний ручний лазерний пристрій. Система приблизно в 50 000 разів потужніша за стандартні комерційні лазерні указки.

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Про це пише interestingengineering.com.

Styropyro піддав свій пристрій випробуванню. На відео показано, як він легко пропалив кілька об'єктів і навіть залишив сліди "опіків" на алмазах.

Надпотужний ручний лазерний пристрій

Ручні лазери зазвичай випускаються у формі лазерних вказівок. Їхній концентрований промінь потужністю 0,005 Вт — ніщо порівняно з 250-ватним лазерним пристроєм, розробленим Styropyro (справжній Дрейк Ентоні, — ред.). Він зробив собі ім'я, експериментуючи з саморобними лазерними системами і викладаючи ролики на YouTube.

Його останній проєкт, так би мовити, вийшов за рамки, тому що законодавство США обмежує лазерні пристрої 5 міліваттами. Це зроблено для запобігання пошкодженню очей та інших нещасних випадків. За потужності 250 Вт система Styropyro набагато перевершує ці обмеження і наближається до потужності, використовуваної в промислових ріжучих інструментах.

Щоб створити ручний лазер, блогер закупив компоненти в Інтернеті, зокрема на eBay. Він використовував промислові лазерні діоди, призначені для кінопроекторів. Нова конструкція складається з декількох високопотужних синіх лазерних діодів, виходи яких об'єднані в один надпотужний промінь.

Блогер Styropyro демонструє потужний ручний лазер

Навіщо блогеру потужний лазер

Під час своїх випробувань Styropyro використовував захисне спорядження, включно зі спеціальними окулярами. Він також працював у контрольованому середовищі, щоб знизити ймовірність будь-яких нещасних випадків.

"Його небезпека для очей незбагненна", — пояснив винахідник у своєму відео, яке ви можете подивитися вище.

Styropyro просто вийшов за рамки спалювання речей у своїх демонстраційних відео. Наприклад, вчені використовують потужні лазери для вивчення властивостей матеріалів у лабораторіях. У своїй набагато менш формальній обстановці Стіропіро фокусував свій промінь на матеріалі, поки той не кристалізувався в структури, схожі на дорогоцінні камені.

Раніше ми писали, що в РФ заявили про застосування лазерної зброї проти дронів ЗСУ. Відео, опубліковане в Telegram, показує, як група російських військовослужбовців керує лазерною системою боротьби з безпілотниками з транспортного засобу.