У РФ заявили про застосування лазерної зброї проти українських дронів: вона з Китаю (фото)

Відео, опубліковане в Telegram, показує, як група російських військовослужбовців керує лазерною системою боротьби з безпілотниками з транспортного засобу.

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Про це пише interestingengineering.com.

Якщо вірити заявам російських каналів у Telegram, Москва отримала і виставляє на поле бою лазерну систему з Китаю. Відео, опубліковане в Telegram, демонструє, як група російських військовослужбовців керує лазерною системою боротьби з безпілотниками з транспортного засобу, йдеться в матеріалі.

"Це також перший зареєстрований випадок використання китайської лазерної зброї російськими військами проти ЗСУ", — пише ЗМІ.

Та сама лазерна зброя, яку нібито отримала від Китаю Росія Фото: Telegram

Що відомо про лазерну зброю Китаю

Китай створює і випробовує кілька систем лазерної зброї для операцій по боротьбі з БПЛА. Ці системи не тільки можуть знищувати дрони, але також виробляються з метою знищення ракет, супутникових мереж та іншого обладнання для атаки або спостереження.

Згідно із заявами, зробленими на російському каналі Telegram, система, що поставляється Китаєм, являє собою систему лазерного захисту на малих висотах (LASS). У повідомленні також ідеться, що поліція Китаю використовує цю саму систему і, ймовірно, вона розроблена Китайською академією інженерної фізики.

Спочатку на відео показано міць лазерної системи: отвори, нібито зроблені нею в металевій пластині. Далі на відео показано, як безпілотник спалахує і безконтрольно обертається, а другий безпілотник падає, уражений лазерним пострілом. Потім видно пошкоджені частини дрона — натяк на те, що вони були знищені системою лазерної зброї.

Росіяни не розкрили подробиць про систему боротьби з дронами. Невідомо достеменно, чи постачав їх справді Китай, у якій кількості і де вони розгорнуті. Однак, згідно зі звітом The War Zone, система дуже схожа на Shen Nung (також звану Shennong).

DragonFire — потужна зброя, яка може збивати дрони Фото: gov.uk

Прогрес у галузі систем боротьби з дронами у світі

Минулого року Китай, як повідомляється, розмістив лазерну зброю для знищення безпілотників на одному зі своїх десантних транспортних кораблів-доків Type 071. Ймовірно, це був перший випадок, коли ВМС Народно-визвольної армії (НВАК) встановили лазерну систему зброї на військовому кораблі.

Лазерні установки — недорога зброя для збивання безпілотників, які дедалі частіше зустрічаються у військових діях. Поки є надійне джерело живлення, зброя може стріляти нескінченно. Вартість знищення БПЛА також істотно знижується за допомогою лазерних систем порівняно з використанням дронів і ракет.

Відомо, що у Великій Британії розробили DragonFire — потужну зброю, яка може збивати дрони. Вона, ймовірно, буде готова до використання до 2027 року, якщо вірити заявам офіційних осіб.

Аналогічним чином, США, Ізраїль, Індія та інші країни розробили або розробляють свої системи лазерної зброї для протидії безпілотникам. Нещодавно Ізраїль розгорнув потужні лазерні системи перехоплення в оперативній обстановці.

Тим часом у неділю Україна провела один із найамбітніших і найруйнівніших ударів дронами за всю війну, вразивши понад третину російських ракетоносців під час операції "Павутина". Атака була націлена на аеродроми, розташовані в глибокому тилу РФ.

Раніше ми писали, що сусід Китаю застосував потужну лазерну зброю. Організація оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO) успішно випробувала систему Mk-II(A) Laser-Directioned Energy Weapon (DEW) на Національному відкритому полігоні в Курнулі, відпрацьовуючи технологію виведення з ладу ракет, безпілотників і дрібніших снарядів.