В РФ заявили о применении лазерного оружия против украинских дронов: оно из Китая (фото)

Видео, опубликованное в Telegram, показывает, как группа российских военнослужащих управляет лазерной системой борьбы с беспилотниками с транспортного средства.

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Если верить заявлениям российских каналов в Telegram, Москва получила и выставляет на поле боя лазерную систему из Китая. Видео, опубликованное в Telegram, демонстрирует, как группа российских военнослужащих управляет лазерной системой борьбы с беспилотниками с транспортного средства, говорится в материале.

"Это также первый зарегистрированный случай использования китайского лазерного оружия российскими войсками против ВСУ", — пишет СМИ.

То самое лазерное оружие, которое якобы получила от Китая Россия Фото: Telegram

Что известно о лазерном оружии Китая

Китай создает и испытывает несколько систем лазерного оружия для операций по борьбе с БПЛА. Эти системы не только могут уничтожать дроны, но также производятся с целью уничтожения ракет, спутниковых сетей и другого оборудования для атаки или наблюдения.

Согласно заявлениям, сделанным на российском канале Telegram, система, поставляемая Китаем, представляет собой систему лазерной защиты на малых высотах (LASS). В сообщении также говорится, что полиция Китая использует эту же систему и, вероятно, она разработана Китайской академией инженерной физики.

Сначала на видео показана мощь лазерной системы: отверстия, якобы сделанные ею в металлической пластине. Далее на видео показано, как беспилотник загорается и бесконтрольно вращается, а второй беспилотник падает, пораженный лазерным выстрелом. Затем видны поврежденные части дрона — намек на то, что они были уничтожены системой лазерного оружия.

Россияне не раскрыли подробностей о системе борьбы с дронами. Неизвестно доподлинно, поставлял ли их действительно Китай, в каком количестве и где они развернуты. Однако, согласно отчету The War Zone, система очень похожа на Shen Nung (также называемую Shennong).

DragonFire — мощное оружие, которое может сбивать дроны Фото: gov.uk

Прогресс в области систем борьбы с дронами в мире

В прошлом году Китай, как сообщается, разместил лазерное оружие для уничтожения беспилотников на одном из своих десантных транспортных кораблей-доков Type 071. Вероятно, это был первый случай, когда ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) установили лазерную систему оружия на военном корабле.

Лазерные установки — недорогое оружие для сбивания беспилотников, которые все чаще встречаются в военных действиях. Пока есть надежный источник питания, оружие может стрелять бесконечно. Стоимость уничтожения БПЛА также существенно снижается с помощью лазерных систем по сравнению с использованием дронов и ракет.

Известно, что в Великобритании разработали DragonFire — мощное оружие, которое может сбивать дроны. Оно, вероятно, будет готово к использованию к 2027 году, если верить заявлениям официальных лиц.

Аналогичным образом, США, Израиль, Индия и другие страны разработали или разрабатывают свои системы лазерного оружия для противодействия беспилотникам. Недавно Израиль развернул мощные лазерные системы перехвата в оперативной обстановке.

Между тем, в воскресенье Украина провела один из самых амбициозных и разрушительных ударов дронами за всю войну, поразив более трети российских ракетоносцев в ходе операции "Паутина". Атака была нацелена на аэродромы, находящиеся в глубоком тылу РФ.

Ранее мы писали, что сосед Китая применил мощное лазерное оружие. Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) успешно испытала систему Mk-II(A) Laser-Directioned Energy Weapon (DEW) на Национальном открытом полигоне в Курнуле, отрабатывая технологию выведения из строя ракет, беспилотников и более мелких снарядов.