Как отключить раздражающую рекламу на смартфонах Android раз и навсегда

Есть несколько способов отключения надоедливой рекламы не только на смартфонах, но и на любых других устройствах под управлением ОС Android.

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Об этом пишет avg.com.

Установка блокировщика всплывающих окон — самый эффективный способ предотвратить показ рекламы в браузере. Вы также можете остановить всплывающие объявления непосредственно через настройки браузера. Чтобы остановить всплывающие окна в Chrome, перейдите в Настройки — Настройки сайта — Всплывающие окна и перенаправления, затем выключите переключатель.

Разные браузеры позволяют блокировать рекламу немного по-разному. Далее приводятся подробные инструкции о том, как сделать это в Chrome и Firefox. Но если реклама появляется на главном экране Android, виновниками, скорее всего, являются сторонние приложения. Итак, как удалить всплывающие объявления и отключить постоянные уведомления Android?

Как убрать всплывающие объявления на Samsung

Если на главном экране Samsung появляются всплывающие окна, проведите пальцем вниз после получения уведомления, чтобы открыть панель уведомлений. Долго нажмите на всплывающее окно, чтобы открыть настройки уведомлений приложения, затем нажмите "Отключить уведомления". Или нажмите "Настройки", чтобы дополнительно настроить параметры всплывающих окон приложения, что позволит вам полностью остановить всплывающие окна.

Вы можете остановить всплывающие окна на Android для нескольких приложений одновременно через настройки: откройте настройки, прокрутите до пункта "Уведомления" и нажмите на него. Выберите "Уведомления приложений". Нажмите "Все", затем отфильтруйте список по "Самые последние". Отключите уведомления для приложений, которые беспокоят вас всплывающими окнами.

Вы также можете нажать на определенное приложение, чтобы открыть расширенные настройки уведомлений и дополнительно настроить отдельные всплывающие окна.

Если реклама продолжает появляться на смартфоне Galaxy или другом устройстве Samsung, это значит, что гаджет может быть заражен шпионским ПО, которое может отслеживать действия пользователя и отправлять его данные рекламодателям.

Помимо сторонних приложений, всплывающие объявления на смартфоне Samsung могут также поступать из Интернета. Но их тоже можно остановить в браузере Chrome или Firefox.

Рекламу можно остановить и без специальных приложений Фото: Huawei

Как остановить рекламу в Chrome для Android

Откройте Google Chrome. Нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу. Выберите "Настройки". Нажмите "Настройки сайта". Откройте "Настройки сайта", чтобы остановить всплывающие окна в Chrome для Android. Откройте Всплывающие окна и перенаправления. Переведите переключатель влево, чтобы заблокировать всплывающие окна и перенаправления в Chrome.

Это должно помочь остановить всплывающие окна в Chrome для Android. Если вы все еще получаете всплывающие объявления в Chrome, это, скорее всего, потому, что вы разрешили уведомления для определенных веб-сайтов. Чтобы избавиться от них, очистите кэш браузера Android.

Можно установить на смартфон приложения для блокировки рекламы Фото: Скриншот

Как остановить объявления в Firefox для Android

Блокировка всплывающих окон Firefox на Android или на вашем компьютере, если на то пошло, проста. В Firefox есть встроенный блокировщик рекламы, который помогает блокировать всплывающие объявления на Android по умолчанию. Вы также можете заблокировать всплывающие уведомления Firefox, чтобы они не попадали на домашний экран Android.

Чтобы остановить всплывающие окна, просто откройте Firefox, нажмите на меню с тремя точками, нажмите "Настройки", выберите "Уведомления", затем выберите "Заблокировано".

Если на вашем устройстве Android все еще появляются всплывающие окна с рекламой, возможно, пришло время полностью сменить браузер.

Приложения для блокировки рекламы

Установите такие приложения, как AdGuard, Blokada или AdAway (требуется root-доступ) из Google Play Store. Эти приложения часто предлагают различные функции, включая блокировку рекламы в приложениях и браузерах, использование фильтрации на основе DNS и многое другое.

Блокировка рекламы на основе DNS

Установите частный DNS на смартфон Android, например dns.adguard-dns.com или dns.adguard.com. Это отфильтрует рекламу на уровне DNS, не позволяя ей попадать на телефон.

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