12 популярных смартфонов Xiaomi скоро исчезнут навсегда: что произошло

Китайская компания Xiaomi обновила список смартфонов, которые больше не будут выпускаться. В него попали несколько популярных моделей – от более престижной Mi 11 Ultra до бюджетной Redmi Note 11 Pro.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

В так называемый список EoL (End-of-Life) включаются те телефонв, которые больше не будут получать какую-либо поддержку программного обеспечения. Это включает в себя обновления HyperOS или Android и исправления безопасности. То есть, такие смартфоны теперь официально «исчезают с радаров».

В обновленном списке EoL от Xiaomi оказалось 12 смартфонов.

Полный список устаревших телефонов выглядит так:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Civi 1S

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi 10 2022

Poco F4 GT

Poco M4 Pro 5G

Кроме того, что эти смартфоны больше не будут получать обновлений Android, исправлений безопасности или исправлений ошибок, Xiaomi также дает понять, что не будет реагировать на сообщения об уязвимостях, затрагивающих эти модели.

Таким образом, у владельцев таких телефонов остается единственная опция – покупать новый смартфон, подытоживает издание.

Ранее Фокус писал про смартфоны Xiaomi, которые безнадежно устарели. Например, вся серия Xiaomi 12, по всей видимости, уже не получит обновления Android 16.

Также стало известно, что новый смартфон Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом он может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости. Этот телефон-флагман Xiaomi, вероятно, представит осенью этого года.

При этом стоит отметить, что предыдущая модель Xiaomi 15 с аккумулятором на 5400 мАч вошла в список смартфонов с самыми сильными батареями.