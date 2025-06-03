12 популярних смартфонів Xiaomi скоро зникнуть назавжди: що сталося

Китайська компанія Xiaomi оновила список смартфонів, які більше не будуть випускатися. До нього потрапили кілька популярних моделей — від більш престижної Mi 11 Ultra до бюджетної Redmi Note 11 Pro.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

До так званого списку EoL (End-of-Life) включаються ті телефони, які більше не отримуватимуть будь-якої підтримки програмного забезпечення. Це включає в себе оновлення HyperOS або Android і виправлення безпеки. Тобто, такі смартфони тепер офіційно "зникають з радарів".

В оновленому списку EoL від Xiaomi виявилося 12 смартфонів.

Повний список застарілих телефонів виглядає так:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Civi 1S

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi 10 2022

Poco F4 GT

Poco M4 Pro 5G

Крім того, що ці смартфони більше не отримуватимуть оновлень Android, виправлень безпеки або виправлень помилок, Xiaomi також дає зрозуміти, що не реагуватиме на повідомлення про вразливості, які зачіпають ці моделі.

Таким чином, у власників таких телефонів залишається єдина опція — купувати новий смартфон, підсумовує видання.

Раніше Фокус писав про смартфони Xiaomi, які безнадійно застаріли. Наприклад, вся серія Xiaomi 12, судячи з усього, вже не отримає оновлення Android 16.

Також стало відомо, що новий смартфон Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином він може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності. Цей телефон-флагман Xiaomi, ймовірно, представить восени цього року.

При цьому варто зазначити, що попередня модель Xiaomi 15 з акумулятором на 5400 мАг увійшла до списку смартфонів із найсильнішими батареями.