Як відключити дратівливу рекламу на смартфонах Android раз і назавжди

Є кілька способів вимкнення надокучливої реклами не тільки на смартфонах, а й на будь-яких інших пристроях під управлінням ОС Android.

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Про це пише avg.com.

Встановлення блокувальника спливаючих вікон — найефективніший спосіб запобігти показу реклами в браузері. Ви також можете зупинити спливаючі оголошення безпосередньо через налаштування браузера. Щоб зупинити спливаючі вікна в Chrome, перейдіть у Налаштування — Налаштування сайту — Спливаючі вікна та перенаправлення, потім вимкніть перемикач.

Різні браузери дозволяють блокувати рекламу трохи по-різному. Далі наводяться докладні інструкції про те, як зробити це в Chrome і Firefox. Але якщо реклама з'являється на головному екрані Android, винуватцями, найімовірніше, є сторонні додатки. Отже, як видалити спливаючі оголошення та вимкнути постійні сповіщення Android?

Як прибрати спливаючі оголошення на Samsung

Якщо на головному екрані Samsung з'являються спливаючі вікна, проведіть пальцем вниз після отримання сповіщення, щоб відкрити панель сповіщень. Довго натисніть на спливаюче вікно, щоб відкрити налаштування сповіщень програми, потім натисніть "Вимкнути сповіщення". Або натисніть "Налаштування", щоб додатково налаштувати параметри спливаючих вікон застосунку, що дасть змогу вам повністю зупинити спливаючі вікна.

Ви можете зупинити спливаючі вікна на Android для кількох додатків одночасно через налаштування: відкрийте налаштування, прокрутіть до пункту "Сповіщення" і натисніть на нього. Виберіть "Повідомлення додатків". Натисніть "Усі", потім відфільтруйте список за "Найостанніші". Вимкніть сповіщення для додатків, які турбують вас спливаючими вікнами.

Ви також можете натиснути на певний додаток, щоб відкрити розширені налаштування сповіщень і додатково налаштувати окремі спливаючі вікна.

Якщо реклама продовжує з'являтися на смартфоні Galaxy або іншому пристрої Samsung, це означає, що гаджет може бути заражений шпигунським ПЗ, яке може відстежувати дії користувача та надсилати його дані рекламодавцям.

Крім сторонніх додатків, спливаючі оголошення на смартфоні Samsung можуть також надходити з Інтернету. Але їх теж можна зупинити в браузері Chrome або Firefox.

Рекламу можна зупинити і без спеціальних додатків Фото: Huawei

Як зупинити рекламу в Chrome для Android

Відкрийте Google Chrome. Натисніть на меню з трьома крапками в правому верхньому кутку. Виберіть "Налаштування". Натисніть "Налаштування сайту". Відкрийте "Налаштування сайту", щоб зупинити спливаючі вікна в Chrome для Android. Відкрийте Спливаючі вікна та перенаправлення. Переведіть перемикач ліворуч, щоб заблокувати спливаючі вікна та перенаправлення в Chrome.

Це має допомогти зупинити спливаючі вікна в Chrome для Android. Якщо ви все ще отримуєте спливаючі оголошення в Chrome, це, найімовірніше, тому, що ви дозволили сповіщення для певних веб-сайтів. Щоб позбутися їх, очистіть кеш браузера Android.

Можна встановити на смартфон додатки для блокування реклами Фото: Скриншот

Як зупинити оголошення в Firefox для Android

Блокування спливаючих вікон Firefox на Android або на вашому комп'ютері, якщо на те пішло, просте. У Firefox є вбудований блокувальник реклами, який допомагає блокувати спливаючі оголошення на Android за замовчуванням. Ви також можете заблокувати спливаючі сповіщення Firefox, щоб вони не потрапляли на домашній екран Android.

Щоб зупинити спливаючі вікна, просто відкрийте Firefox, натисніть на меню з трьома крапками, натисніть "Налаштування", виберіть "Повідомлення", потім виберіть "Заблоковано".

Якщо на вашому пристрої Android все ще з'являються спливаючі вікна з рекламою, можливо, настав час повністю змінити браузер.

Додатки для блокування реклами

Встановіть такі додатки, як AdGuard, Blokada або AdAway (потрібен root-доступ) з Google Play Store. Ці додатки часто пропонують різні функції, включно з блокуванням реклами в додатках і браузерах, використанням фільтрації на основі DNS і багато іншого.

Блокування реклами на основі DNS

Встановіть приватний DNS на смартфон Android, наприклад dns.adguard-dns.com або dns.adguard.com. Це відфільтрує рекламу на рівні DNS, не дозволяючи їй потрапляти на телефон.

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