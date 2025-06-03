Смартфоны отключаются из-за жары летом: как их спасти и что делать при перегреве

Жаркая и влажная погода летом может привести к перегреву смартфонов и повреждению аккумулятора.

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Издание Detroit Free Press рассказало, как защитить технику от перегрева и сохранить средства.

Что происходит с телефоном при перегреве?

iPhone и линейка смартфонов Galaxy от Samsung рассчитаны на работу при температуре от 0 до +35 градусов Цельсия. Apple отмечает, что использование iPhone в очень жарких условиях может необратимо сократить срок службы аккумулятора.

Apple также предупреждает, что опасно оставлять телефоны в припаркованных автомобилях, поскольку температура в салоне может значительно превышать допустимую. То же произойдет, если гаджет будет долго лежать под прямыми солнечными лучами на улице или на подоконнике.

Приложения, игры и некоторые функции, требующие высокой производительности, также нагружают процессоры, что порой приводит к перегреву мобильных устройств. Лучше не запускать их в жарких и влажных помещениях, а тем более на улице.

Зарядка устройства также может привести к его небольшому нагреву, независимо от того, осуществляется ли она через кабель или с помощью беспроводного устройства.

Смартфоны iPhone и Samsung Galaxy предупреждают, когда температура приближается к опасной отметке. Когда телефон становится слишком горячим, он выведет предупреждения о том, что нужно позволить

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ему остыть, прежде чем снова использовать. Модели iPhone и Galaxy даже в таких условиях позволяют совершать экстренные вызовы.

При превышении пороговых значений модели Samsung отмечает: "Доступ к определенным функциям/возможностям может быть временно заблокирован в целях защиты устройства". Такие меры необходимы, чтобы предотвратить выход гаджеты из строя и ухудшение батареи, а также не допустить получение ожогов кожи.

"Чтобы снизить температуру устройства, яркость экрана и скорость работы будут ограничены, а зарядка батареи прекратится. Работающие приложения будут закрыты, а все вызовы и другие функции будут ограничены, за исключением экстренных вызовов, пока устройство не остынет, — объяснила Samsung. — Если из-за дальнейшего повышения температуры устройства появится второе сообщение, устройство выключится. Не используйте устройство, пока температура устройства не опустится ниже указанного уровня".

Что делать, если смартфон перегрелся?

Если устройство слишком сильно нагрелось, Apple рекомендует выключить его и перенести в более прохладное место подальше от прямых солнечных лучей, где сможет остыть. Лучше всего просто перенести гаджет в тень. Стоит также закрыть приложения, которые работают в фоновом режиме и могут нагружать процессор.

"Устройства iOS и iPadOS имеют встроенную защиту от перегрева. Если внутренняя температура вашего устройства превышает нормальный рабочий диапазон, ваше устройство будет защищать свои внутренние компоненты, пытаясь регулировать свою температуру", — заявляет Apple.

Нельзя класть смартфон в холодильник или морозильную камеру, ведь быстрое охлаждение может привести к образованию конденсата — капель воды, способных испортить электронику. Погружать смартфон в воду тоже не стоит, даже если он имеет хорошую степень водонепроницаемости.

Что делать, если смартфон отключился из-за жары?

Не стоит паниковать. Большинство современных устройств имеют защиту, и автоматическое выключение является частью плана. Нужно вытащить его из кармана, положить в прохладное место, дать остыть и попытаться включить через несколько часов.

Компания по страхованию и ремонту устройств Asurion рассказала, что обдув телефона вентилятором или даже ртом также может помочь. Компания также рекомендует снять все чехлы для телефона и отключить Bluetooth, чтобы устройство перестало искать динамики, принтеры и другие гаджеты для подключения — это трудоемкая работа, которая способствует нагреванию. В таком случае поможет режим полета.

Ранее писали, почему вредно оставлять зарядные устройства в розетке. Мало того, что они понемногу потребляют энергию, так еще и могут перегреться или даже загореться.