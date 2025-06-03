Смартфони відключаються через спеку влітку: як їх урятувати і що робити в разі перегріву

Спекотна і волога погода влітку може призвести до перегріву смартфонів і пошкодження акумулятора.

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Видання Detroit Free Press розповіло, як захистити техніку від перегріву та зберегти кошти.

Що відбувається з телефоном у разі перегріву?

iPhone і лінійка смартфонів Galaxy від Samsung розраховані на роботу за температури від 0 до +35 градусів Цельсія. Apple зазначає, що використання iPhone в дуже спекотних умовах може необоротно скоротити термін служби акумулятора.

Apple також попереджає, що небезпечно залишати телефони в припаркованих автомобілях, оскільки температура в салоні може значно перевищувати допустиму. Те саме станеться, якщо гаджет довго лежатиме під прямими сонячними променями на вулиці або на підвіконні.

Додатки, ігри та деякі функції, що вимагають високої продуктивності, також навантажують процесори, що часом призводить до перегріву мобільних пристроїв. Краще не запускати їх у жарких і вологих приміщеннях, а тим більше на вулиці.

Заряджання пристрою також може призвести до його невеликого нагрівання, незалежно від того, чи здійснюється воно через кабель або за допомогою бездротового пристрою.

Смартфони iPhone і Samsung Galaxy попереджають, коли температура наближається до небезпечної позначки. Коли телефон стає занадто гарячим, він виведе попередження про те, що потрібно дозволити

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йому охолонути, перш ніж знову використовувати. Моделі iPhone і Galaxy навіть у таких умовах дають змогу здійснювати екстрені виклики.

При перевищенні порогових значень моделі Samsung зазначає: "Доступ до певних функцій/можливостей може бути тимчасово заблоковано з метою захисту пристрою". Такі заходи необхідні, щоб запобігти виходу гаджета з ладу та погіршенню батареї, а також не допустити отримання опіків шкіри.

"Щоб знизити температуру пристрою, яскравість екрана і швидкість роботи будуть обмежені, а зарядка батареї припиниться. Додатки, що працюють, будуть закриті, а всі виклики та інші функції будуть обмежені, за винятком екстрених викликів, поки пристрій не охолоне, — пояснила Samsung. — Якщо через подальше підвищення температури пристрою з'явиться друге повідомлення, пристрій вимкнеться. Не використовуйте пристрій, поки температура пристрою не опуститься нижче зазначеного рівня".

Що робити, якщо смартфон перегрівся?

Якщо пристрій занадто сильно нагрівся, Apple рекомендує вимкнути його і перенести в більш прохолодне місце подалі від прямих сонячних променів, де зможе охолонути. Найкраще просто перенести гаджет у тінь. Варто також закрити додатки, які працюють у фоновому режимі і можуть навантажувати процесор.

"Пристрої iOS та iPadOS мають вбудований захист від перегріву. Якщо внутрішня температура вашого пристрою перевищує нормальний робочий діапазон, ваш пристрій захищатиме свої внутрішні компоненти, намагаючись регулювати свою температуру", — заявляє Apple.

Не можна класти смартфон у холодильник або морозильну камеру, адже швидке охолодження може призвести до утворення конденсату — крапель води, здатних зіпсувати електроніку. Занурювати смартфон у воду теж не варто, навіть якщо він має хороший ступінь водонепроникності.

Що робити, якщо смартфон відключився через спеку?

Не варто панікувати. Більшість сучасних пристроїв мають захист, і автоматичне вимкнення є частиною плану. Потрібно витягнути його з кишені, покласти в прохолодне місце, дати охолонути і спробувати увімкнути через кілька годин.

Компанія зі страхування та ремонту пристроїв Asurion розповіла, що обдув телефону вентилятором або навіть ротом також може допомогти. Компанія також рекомендує зняти всі чохли для телефону і відключити Bluetooth, щоб пристрій перестав шукати динаміки, принтери та інші гаджети для підключення — це трудомістка робота, яка сприяє нагріванню. У такому разі допоможе режим польоту.

Раніше писали, чому шкідливо залишати зарядні пристрої в розетці. Мало того, що вони потроху споживають енергію, так ще й можуть перегрітися або навіть загорітися.