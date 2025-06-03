Пожежі, ремонти та інші збитки: чому шкідливо залишати зарядні пристрої в розетці

Глен Фарівар, фахівець із силової електроніки в Мельбурнському університеті, розповів, що відбувається із зарядними пристроями, якщо вони постійно під'єднані до розетки.

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Подробиці його дослідження передає американський портал Think Stewartville.

Сучасне життя змушує використовувати смартфони, ноутбуки та інші мобільні пристрої, які потрібно постійно заряджати. Зарядний пристрій постійно споживає електроенергію, навіть якщо на іншому кінці кабелю немає гаджета. Явище, відоме як "ефект вампіра", відноситься до енергії, що поглинається пристроями в режимі очікування.

Якщо розглядати один зарядний пристрій, то витрати на нього здаються мінімальними, але якщо помножити кількість енергії на всі розетки, куди під'єднані "зарядки", — набіжить значна сума за електроенергію.

Щоб зрозуміти, звідки беруться ці витрати, потрібно зазирнути всередину зарядного пристрою. Його головна роль — перетворювати змінний струм (AC) з електричної мережі в постійний струм (DC), адаптований до акумулятора пристрою. Для цього перетворення потрібно кілька компонентів: трансформатор, схеми перетворення, фільтри і системи регулювання.

Навіть без під'єднаного пристрою деякі схеми залишаються активними для забезпечення безпеки та управління живленням, що пояснює залишкове споживання енергії. На щастя, останні моделі включають технології, призначені для обмеження цих витрат, перемикаючись у режим глибокого сну доти, доки пристрій не буде під'єднано.

Постійне підключення зарядного пристрою до мережі також піддає його коливанням напруги. Вони трапляються рідко, але можуть прискорити знос внутрішніх компонентів. Хоча сучасні зарядні пристрої розроблені з урахуванням цих ризиків, дешеві або несертифіковані моделі можуть перегрітися або навіть спалахнути через несправність.

Експерт радить негайно замінити зарядний пристрій, який занадто сильно нагрівається, шумить або показує ознаки зносу. У цьому випадку вкрай важливо якнайшвидше витягнути вилку з розетки і більше його не використовувати.

Висновок Глена Фарівара неоднозначний: хоча сучасні зарядні пристрої зазвичай безпечні і споживають мало енергії, відключення від мережі, як і раніше, допоможе подовжити термін їхньої служби і запобігти поломкам. Це скоротить рахунки за електроенергію.

Раніше журналіст виміряв, скільки енергії споживає зарядний пристрій при підключенні до розетки. У режимі очікування хороша модель дійсно витрачає небагато.

Нещодавно в Південній Кореї винайшли зарядку, яка працює під водою і навіть під людською шкірою. Технологія використовує ультразвук для передачі енергії там, куди не дотягуються дроти.