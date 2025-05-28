Чи споживає зарядка електрику, якщо її залишити в розетці: відповідь експертів

Деякі користувачі вважають за краще тримати зарядний пристрій телефону під'єднаним весь день, навіть коли він не використовується, щоб потім швидше під'єднати сам смартфон. Водночас інші побоюються, чи не споживає зарядка зайву електрику.

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Про це пише slashgear.com.

Як зазначає видання, енергія, споживана неактивним зарядним пристроєм телефону, не є приводом для паніки. Коли ваш зарядний пристрій під'єднаний до розетки і не використовується, він споживатиме енергію в режимі очікування, що еквівалентно не більше ніж 0,5 Вт електроенергії.

Однак є інший важливий момент. Те, що зарядний пристрій вашого телефона не спровокує величезні рахунки за електрику, ще не означає, що залишати його увімкненим — гарна ідея. Не всі зарядні пристрої однакові, і це може помітно впливати на їхнє енергоспоживання, коли вони не використовуються.

Наприклад, неоригінальні, дешеві зарядні пристрої, нехай навіть і вони непогано заряджають, можуть споживати у 20 разів більше енергії, ніж ті, що випускає сам виробник вашого телефону.

Деякі старі або дешеві зарядки можуть виявитися навіть небезпечними, оскільки вони можуть перегрітися і спричинити загоряння, якщо їх залишити під'єднаними занадто довго. Також виникають екологічні проблеми, оскільки енергія, що марно витрачається, створює шкідливі викиди вуглекислого газу.

Найпростіший спосіб боротьби з перерахованими неприємностями — виробити звичку відключати зарядний пристрій, коли він не використовується. Виробники гаджетів уже пропонують і власні методи розв'язання цих проблем, як-от сучасні зарядні пристрої з функцією автоматичного вимкнення живлення та подовжувачі зі спеціальними перемикачами для кожного під'єднаного зарядного пристрою.

Раніше Фокус писав про те, що треба робити, щоб телефон працював довше. Ми перераховували і поширені помилки, які можуть зіпсувати акумулятор.