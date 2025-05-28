Потребляет ли зарядка электричество, если ее оставить в розетке: ответ экспертов

Некоторые пользователи предпочитают держать зарядное устройство телефона подключенным весь день, даже когда оно не используется, чтобы потом быстрее подключить сам смартфон. В то же время другие опасаются, не потребляет ли зарядка лишнее электричество.

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Об этом пишет slashgear.com.

Как отмечает издание, энергия, потребляемая неактивным зарядным устройством телефона, не является поводом для паники. Когда ваше зарядное устройство подключено к розетке и не используется, оно будет потреблять энергию в режиме ожидания, что эквивалентно не более 0,5 Вт электроэнергии.

Однако есть другой важный момент. То, что зарядное устройство вашего телефона не спровоцирует огромные счета за электричество, еще не означает, что оставлять его включенным — хорошая идея. Не все зарядные устройства одинаковы, и это может заметно влиять на их энергопотребление, когда они не используются.

Например, неоригинальные, дешевые зарядные устройства, пусть даже и они и неплохо заряжают, могут потреблять в 20 раз больше энергии, чем те, которые выпускает сам производитель вашего телефона.

Некоторые старые или дешевые зарядки могут оказаться даже опасными, поскольку они могут перегреться и вызвать возгорание, если их оставить подключенными слишком долго. Также возникают экологические проблемы, поскольку впустую тратящаяся энергия создает вредные выбросы углекислого газа.

Самый простой способ борьбы с перечисленными неприятностями — выработать привычку отключать зарядное устройство, когда оно не используется. Производители гаджетов уже предлагают и собственные методы решения этих проблем, такие как современные зарядные устройства с функцией автоматического отключения питания и удлинители со специальными переключателями для каждого подключенного зарядного устройства.

Ранее Фокус писал о том, что надо делать, чтобы телефон работал дольше. Мы перечисляли и распространенные ошибки, которые могут испортить аккумулятор.